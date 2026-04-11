< sekcia Zahraničie
Po protestnom koncerte v Budapešti pomáhali účastníci upratať námestie
Na koncerte zorganizovanom hnutím Občiansky odpor (Polgári Ellenállás) sa zúčastnil stotisícový dav.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 11. apríla (TASR) - Po sedemhodinovom predvolebnom protestnom koncerte, ktorý sa v piatok konal na budapeštianskom Námestí hrdinov (Hősök tere), pomohli mnohí účastníci podujatia v noci technickým službám s upratovaním námestia a okolitých ulíc. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server index.hu ale vyzdvihol, že po 23.00 h viacerí mladí ľudia odchádzajúci z koncertu trhali a poškodzovali plagáty kandidátov vládnej strany Fidesz, pričom boli aj takí, ktorí ich podpaľovali.
Na koncerte zorganizovanom hnutím Občiansky odpor (Polgári Ellenállás) sa zúčastnil stotisícový dav.
Starosta mestskej časti Terézváros Tamás Soproni sa v príspevku na Facebooku poďakoval organizátorom podujatia a účastníkom koncertu za pomoc pri upratovaní odpadkov po koncerte.
Cieľom podujatia bolo „prebudiť“ politicky pasívnych ľudí a vyjadriť kritiku voči súčasnému politickému systému v Maďarsku. Koncert sa začal o 16.00 h a trval do 23.00 h, vystúpilo na ňom vyše 40 účinkujúcich.
Parlamentné voľby v krajine sa konajú v nedeľu. Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej líder Viktor Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010 a v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Server index.hu ale vyzdvihol, že po 23.00 h viacerí mladí ľudia odchádzajúci z koncertu trhali a poškodzovali plagáty kandidátov vládnej strany Fidesz, pričom boli aj takí, ktorí ich podpaľovali.
Na koncerte zorganizovanom hnutím Občiansky odpor (Polgári Ellenállás) sa zúčastnil stotisícový dav.
Starosta mestskej časti Terézváros Tamás Soproni sa v príspevku na Facebooku poďakoval organizátorom podujatia a účastníkom koncertu za pomoc pri upratovaní odpadkov po koncerte.
Cieľom podujatia bolo „prebudiť“ politicky pasívnych ľudí a vyjadriť kritiku voči súčasnému politickému systému v Maďarsku. Koncert sa začal o 16.00 h a trval do 23.00 h, vystúpilo na ňom vyše 40 účinkujúcich.
Parlamentné voľby v krajine sa konajú v nedeľu. Maďarskú politickú scénu už 16 rokov ovláda strana Fidesz. Jej líder Viktor Orbán vládne v bloku s kresťanskodemokratickou KDNP nepretržite od roku 2010 a v predchádzajúcich štyroch po sebe idúcich parlamentných voľbách získal ústavnú väčšinu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)