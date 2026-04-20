Po protestoch chovateľov dobytka na Sibíri odvolali miestneho ministra
Z medializovaných správ vyplýva, že vo februári až marci 2026 v Novosibirskej oblasti a niekoľkých ďalších subjektoch Ruskej federácie došlo v chovoch dobytka k prepuknutiu epidémie pasteurelózy
Autor TASR
Moskva 20. apríla (TASR) - Po vlne kritiky za postup pri riešení nákazy v chovoch dobytka, ktorá viedla k hromadnému utrácaniu zvierat a vyvolala protesty farmárov na Sibíri, gubernátor Novosibirskej oblasti Andrej Travnikov odvolal Andreja Šindelova z funkcie regionálneho ministra poľnohospodárstva. S odvolaním sa na správu regionálnej vlády na platforme Telegram o tom v pondelok informovala agentúra Reuters.
Z medializovaných správ vyplýva, že vo februári až marci 2026 v Novosibirskej oblasti a niekoľkých ďalších subjektoch Ruskej federácie došlo v chovoch dobytka k prepuknutiu epidémie pasteurelózy - infekcie spôsobenej baktériou Pasteurella multocida - a besnoty.
V reakcii na to úrady Novosibirskej oblasti vyhlásili stav mimoriadnej situácie a nariadili likvidáciu zvierat z domácich chovov a rodinných fariem. Kadávery boli spaľované.
Veľká časť chovateľov a veterinárov však spochybnila nutnosť likvidácie chovov dobytka s tým, že pasteurelóza je liečiteľná antibiotikami a podľa súčasných predpisov si nevyžaduje masové utratenie zvierat. Mnohí chovatelia tvrdili, že ich dobytok bol zdravý a že im úrady neposkytli žiadne výsledky testov, ktoré robili ich zvieratám. Sťažovali sa tiež na nedostatočné odškodné.
Aj americké ministerstvo poľnohospodárstva svojho času uviedlo, že vývoj situácie v chovoch na Sibíri by mohol svedčiť o výskyte slintačky a krívačky. Moskva tieto tvrdenia odmieta.
Z medializovaných správ vyplýva, že vo februári až marci 2026 v Novosibirskej oblasti a niekoľkých ďalších subjektoch Ruskej federácie došlo v chovoch dobytka k prepuknutiu epidémie pasteurelózy - infekcie spôsobenej baktériou Pasteurella multocida - a besnoty.
V reakcii na to úrady Novosibirskej oblasti vyhlásili stav mimoriadnej situácie a nariadili likvidáciu zvierat z domácich chovov a rodinných fariem. Kadávery boli spaľované.
Veľká časť chovateľov a veterinárov však spochybnila nutnosť likvidácie chovov dobytka s tým, že pasteurelóza je liečiteľná antibiotikami a podľa súčasných predpisov si nevyžaduje masové utratenie zvierat. Mnohí chovatelia tvrdili, že ich dobytok bol zdravý a že im úrady neposkytli žiadne výsledky testov, ktoré robili ich zvieratám. Sťažovali sa tiež na nedostatočné odškodné.
Aj americké ministerstvo poľnohospodárstva svojho času uviedlo, že vývoj situácie v chovoch na Sibíri by mohol svedčiť o výskyte slintačky a krívačky. Moskva tieto tvrdenia odmieta.