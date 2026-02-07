< sekcia Zahraničie
Po protestoch domorodého obyvateľstva pozastavili bagrovanie Amazonky
Vláda vo svojom vyhlásení uviedla, že pozastavila proces uzatvárania zmluvy so spoločnosťou na ročné bagrovacie práce na rieke Tapajós v štáte Pará „ako gesto vyjednávania“.
Autor TASR,aktualizované
Sao Paulo 7. februára (TASR) - Brazília v piatok oznámila pozastavenie bagrovacích prác na hlavnom prítoku Amazonky po tom, ako domorodé komunity protestovali proti takýmto aktivitám na riekach, ktoré považujú za kľúčové pre svoj spôsob života. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Stovky domorodých obyvateľov už dva týždne protestujú pred prístavným terminálom amerického agropodnikateľského gigantu Cargill v severnej časti Brazílie, aby upútali pozornosť vlády brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Rozhnevalo ich bagrovanie a rozvoj riek Amazonky na účely vývozu obilia.
Demonštranti požadujú zrušenie dekrétu, ktorý vlani v auguste podpísal ľavicový líder Lula, a ktorý stanovil hlavné amazonské rieky ako prioritu pre nákladnú lodnú dopravu a rozširovanie súkromných prístavov. Chcú tiež zrušenie federálnej verejnej súťaže vyhlásenej v decembri minulého roka v hodnote 14,2 milióna dolárov na správu a bagrovanie rieky Tapajós.
Okrem pozastavenia bagrovacích prác vláda v piatok sľúbila, že pred pokračovaním v akýchkoľvek podobných aktivitách bude vždy situáciu konzultovať s miestnymi komunitami.
