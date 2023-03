Po protestoch po vlakovej nehode v Grécku prepustili policajného šéfa

Atény 18. marca (TASR) - Grécko v sobotu oznámilo, že prepustilo šéfa štátnej polície, niekoľko dní po tom, čo po najtragickejšej vlakovej havárii v krajine vypukli zrážky medzi bezpečnostnými silami a demonštrantmi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Úrad premiéra Kyriakosa Mitsotakisa uviedol, že policajný šéf Konstantinos Skumas bol prepustený necelé dva mesiace po svojom nástupe do funkcie.



Vláda nezverejnila žiadnu konkrétnu príčinu, ktorá si vynútila túto zmenu, ale nastala v období, keď grécka polícia čelí silnej kritike verejnosti za to, ako pristupuje k demonštráciám vyvolaných tragédiou z 28. februára, pri ktorej do seba narazili dva vlaky a zahynulo 57 ľudí.



"Vymenovanie nového policajného šéfa má za cieľ pozitívnejšie a účinnejšie zavádzanie moderných policajných operačných plánov v oblasti bezpečnosti občanov," uviedol úrad premiéra.



Pri zatiaľ poslednom proteste vo štvrtok 16. marca bol oddiel poriadkovej polície nafilmovaný pri tom, ako útočí a bije pokojných demonštrantov na námestí Syntagma v centre metropoly Atény.



Takisto bolo na videu zaznamenané, ako policajné odťahovacie vozidlo vráža do skupiny demonštrantov pokúšajúcich sa zablokovať aténsku ulicu odpadkovými košmi a jedného demonštranta zhodí na zem.



Zrážka vlakov vyvolala týždne trvajúci hnev ľudí a občasné násilné protesty a vytvorila aj veľký tlak na konzervatívnu vládu premiéra Mitsotakisa pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať v máji.



Obvinený už bol prednosta železničnej stanice v gréckom meste Larisa, ktorý mal v čase tragédie službu, a traja ďalší predstavitelia železníc - a hrozí im doživotné väzenie.



Odbory zamestnancov železníc však už dlho upozorňovali na problémy a tvrdili, že po desaťročiach škrtov vo výdavkoch je železničná sieť podfinancovaná, má nedostatok personálu a je náchylná na nehody.