Po protestoch v Madride zrušili plán na výrub vyše 1000 stromov

Madrid 21. februára (TASR) - Madridská regionálna vláda v pondelok oznámila, že upúšťa od kontroverzného zámeru vyrúbať viac ako 1000 stromov na rozšírenie linky metra v španielskom hlavnom meste. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Rozšírenie metra si pôvodne vyžadovalo výrub 1027 stromov v juhozápadnej časti mesta známej ako Madrid Rio. Regionálna vláda však v pondelok oznámila, že "zrušila plánovaný výrub stromov" a projekt rozšírenia metra dodatočne upraví.



Madridské spoločenstvo je jeden zo sedemnástich autonómnych regiónov Španielska a tamojšiu regionálnu vládu vedie Isabel Díazová, zástankyňa tvrdej línie z pravicovej Ľudovej strany (PP). V máji Španielsko čakajú regionálne voľby.



Demonštranti na výzvu španielskej environmentálnej skupiny Ekológovia v akcii v sobotu zaplnili jeden z parkov v Madride. Podľa organizátorov sa do protestu zapojilo viac ako 2000 ľudí, vládne úrady ich odhadli na maximálne 1000 osôb.



Petíciu proti výrubu už podpísalo takmer 54.000 ľudí. Skupina Ekológovia v akcii tiež požiadala súd o predbežné opatrenie, aby sa práce na výstavbe metra zastavili až do vyriešenia environmentálnych problémov.



Odborníci tvrdia, že stromy sú pre mestá veľmi prospešné, pretože zadržiavajú oxid uhličitý, filtrujú znečistenie a zároveň znižujú efekt "mestských ostrovov tepla".



Začiatkom februára časopis The Lancet uverejnil výskum, podľa ktorého môže výsadba väčšieho počtu stromov v mestských oblastiach znížiť letné teploty v ich blízkosti a tým až o tretinu obmedziť úmrtia priamo súvisiace s vlnami horúčav.