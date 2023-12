Po raketových útokoch hlásili z Kyjeva výbuchy

Kyjev 14. decembra (TASR) - Na Ukrajine vo štvrtok vyhlásili niekoľko leteckých poplachov, ktoré súviseli so štartom ruských stíhačiek MiG-31 - nosičov hypersonických rakiet Kinžal. Rakety boli napokon vypálené počas tretieho poplachu, a to vo štvrtok popoludní. Výbuchy hlásili z Kyjeva i z Chmeľnyckej oblasti na západe Ukrajiny, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat potvrdil zásah v Chmeľnyckej oblasti, ale ďalšie podrobnosti zverejniť odmietol, aby sa "neposkytli informácie nepriateľovi". Nateraz neboli hlásené žiadne obete ani zranení.



Podľa RFE/RL zasiahnutým objektom v Chmeľnyckej oblasti by mohlo byť letisko Starokonstantinov, používané ukrajinskou armádou.



Varovanie pred raketovým útokom bolo vydané aj pre Žytomyrskú, Volynskú a Rivnenskú oblasť na západe Ukrajiny.



Prvý letecký poplach bol vo štvrtok na Ukrajine vyhlásený takmer súčasne so začiatkom výročnej tlačovej konferencie ruského prezidenta Vladimira Putina v Moskve.



O niekoľko hodín neskôr bol poplach vyhlásený znova a potom ešte raz. Po krátkej prestávke, už vo večerných hodinách, sa varovné sirény rozozvučali už štvrtýkrát. O následkoch tohto útoku zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie.



V noci na 13. decembra Rusko po dlhšej prestávke opäť podniklo raketový útok na Kyjev. Zranených bolo viac ako 50 ľudí, doplnila RFE/RL.