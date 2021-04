Po raketových útokoch ostreľoval Izrael ciele palestínskeho Hamasu

Gaza/Tel Aviv 24. apríla (TASR) - Situácia v pásme Gazy sa v sobotu znovu vyhrotila po tom, ako palestínski militanti vypálili niekoľko desiatok rakiet na Izrael. Izraelské vzdušné sily v reakcii útočili na viacero cieľov radikálneho hnutia Hamas, ktoré v Gaze vládne, vrátane jeho podzemnej infraštruktúry a rámp na odpaľovanie rakiet, oznámila izraelská armáda.



Rakety vystreľovali militanti z pásma Gazy opakovane od piatkového večera, takže rodiny v južnom Izraeli boli nútené uchýliť sa do krytov, píše agentúra DPA. Podľa médií do rána miestneho času vypálili na Izrael najmenej 30 striel, dopĺňa agentúra AP.



Najhoršia eskalácia v oblasti prišla po potýčkach z uplynulých dní v Jeruzaleme. Izraelská polícia uviedla, že v piatok večer zatkla 44 ľudí a 20 jej príslušníkov utrpelo zranenia. Zasahovala proti Palestínčanom, ktorých nahnevali obmedzenia počas ramadánu, a židovským extrémistom, ktorí v okolí usporiadali protiarabský pochod.



V auguste 2020 oznámil Hamas prímerie s Izraelom, ktoré sprostredkoval Katar. Odvtedy však opakovane došlo k jeho porušeniu. Izrael v roku 2007 sprísnil blokádu pásma Gazy, na ktorej sa medzičasom podieľa aj Egypt. Obe krajiny to vysvetľujú bezpečnostnými dôvodmi. V pobrežnom pásme žijú približne dva milióny ľudí za veľmi zlých podmienok, uvádza DPA s tým, že v súčasnosti tam zaznamenávajú aj vysoké počty nakazených koronavírusom. Izrael, USA a EÚ majú Hamas zaradený na zoznamoch teroristických organizácií.