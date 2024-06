Po rokoch vojny Sýria demobilizuje desaťtisíce záložníkov

Damask 27. júna (TASR) - Sýria plánuje od júla začať s postupnou demobilizáciou desiatok tisíc záložníkov. Pre sýrsku štátnu televíziu to uviedol generálmajor Ahmad Sulajmán zo sýrskeho ministerstva obrany. Dodal, že demobilizácia bude pokračovať aj v budúcom roku, informuje TASR.



Pred vypuknutím občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 museli muži vo veku 18 a viac rokov vykonávať povinnú vojenskú službu v rozsahu od 18 mesiacov do dvoch rokov. Na konci služby sa stali záložníkmi, pripomína agentúra AFP.



Doba zaradenia do záloh sýrskej armády sa pre vojnu niekoľkokrát predĺžila a v súčasnosti je stanovená na šesť rokov. Do záloh sú zaradení aj branci, ktorí si odslúžili potrebný počet rokov.



AFP vysvetlila, že v sýrskej armáde slúžia tri skupiny vojakov: tí, ktorí narukovali dobrovoľne; tí, ktorí boli odvedení v rámci povinnej vojenskej služby; a záložníci, ktorí službu ukončili, ale môžu byť do armády kedykoľvek povolaní opäť.



Odhaduje sa, že pred vypuknutím občianskej vojny mala sýrska armáda 300.000 príslušníkov. V roku 2015 však západní vojenskí experti vyslovili predpoklad, že v dôsledku úmrtí a dezercií počas konfliktu prišla o polovicu svojich vojakov.



V správe Agentúry EÚ pre azyl z roku 2021 sa uvádza, že vyhýbanie sa brannej povinnosti bolo jedným z hlavných dôvodov úteku mladých mužov nad 18 rokov zo Sýrie a kľúčová prekážka ich návratu.



Napriek tomu sa sýrskej armáde za pomoci Ruska a Iránu, miestnych milícií a bojovníkov - najmä z libanonského hnutia Hizballáh - podarilo získať späť takmer dve tretiny územia Sýrie ovládanej dovtedy protivládnymi povstalcami a džihádistami.



Sulajmán povedal, že demobilizácia záložníkov bude mať tri fázy, ktoré sa začnú realizovať v júli a budú trvať do konca októbra 2025. Služba záložníkov bude v záverečnej fáze skrátená maximálne na dva roky, dodal sýrsky generál.