< sekcia Zahraničie
Po rokovaniach koalície ochotných budú lídri telefonovať s Trumpom
Summit budú spoločne viesť francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer s ďalšími lídrami.
Autor TASR
Paríž 3. septembra (TASR) - Európski lídri a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj budú telefonovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po štvrtkovom summite tzv. koalície ochotných v Paríži, oznámil v stredu Elyzejský palác. Rokovania vo francúzskej metropole sa budú zameriavať na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu po ukončení vojny s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Summit budú spoločne viesť francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer s ďalšími lídrami vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza či generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho.
Niektorí sa na summite zúčastnia osobne a iní prostredníctvom videokonferencie. Po rokovaniach bude nasledovať telefonický rozhovor s Trumpom, ktorý podľa AFP začne o 14.00 h, a následná tlačová konferencia o 15.00 h SELČ.
Summit budú spoločne viesť francúzsky prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer s ďalšími lídrami vrátane nemeckého kancelára Friedricha Merza či generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho.
Niektorí sa na summite zúčastnia osobne a iní prostredníctvom videokonferencie. Po rokovaniach bude nasledovať telefonický rozhovor s Trumpom, ktorý podľa AFP začne o 14.00 h, a následná tlačová konferencia o 15.00 h SELČ.