Po rozpadnutí člna v Stredozemnom mori zahynulo šesť migrantov

Barcelona 11. novembra (TASR) - Šesť ľudí zahynulo, keď sa v centrálnej oblasti Stredozemného mora rozpadol gumený čln so 116 migrantmi, smerujúci do Európy. V stredu o tom informovala španielska humanitárna organizácia Open Arms (Otvorené náručie), ktorú citovala tlačová agentúra AP.



Záchranná loď organizácie pátrala po člne po prijatí núdzového volania niekoľko hodín, nakoniec ho v stredu ráno lokalizovala v medzinárodných vodách severne od Líbye. Mimovládna organizácia Open Arms práve dorozdeľovala záchranné vesty a rúška pasažierom, aby ich mohla začať premiestňovať do bezpečia, keď sa chatrný čln rozpadol na dve časti, takže ľudia spadli do studenej vody.



Záchranári vytiahli z vody živých 111 ľudí vrátane dvoch dojčiat a takisto päť tiel. Avšak jedno z dvoch dojčiat, šesťmesačné dievčatko, zomrelo po premiestnení na palubu záchrannej lode, napísala Open Arms na svojom oficiálnom účte na Twitteri.



Hovorkyňa Open Arms Laura Lanuzaová pre agentúru AP povedala, že organizácia požiadala talianske a maltské námorné úrady o okamžitú evakuáciu šiestich ľudí vo vážnom stave, vrátane dvoch bábätiek a ich matky a tehotnej ženy. Lanuzaová dodala, že ich mimovládna organizácia už v predchádzajúcu noc zachránila 88 migrantov a je nasmerovaná k tretiemu núdzovému volaniu.



Stredajšie stroskotanie člna bolo druhé zaznamenané tento týždeň vo vodách severne od Líbye, ktorá je kľúčovým tranzitným bodom pre migrantov z Afriky a Blízkeho východu. V utorok zahynulo ďalších 13 migrantov vrátane dieťaťa, informovala OSN.



Tento rok zatiaľ pri pokuse dostať sa do Európy zahynulo v centrálnej oblasti Stredozemného mora vyše 575 ľudí, vyplýva z údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).