Po rozsiahlych záplavách evidujú v Španielsku najmenej 51 obetí

Madrid 30. októbra (TASR) - Pri rozsiahlych záplavách na juhovýchode Španielska zahynulo najmenej 51 ľudí, oznámili v stredu tamojšie úrady. TASR sa odvoláva na agentúry AP a Reuters.



Záplavy postihli najmä región Valencia. Spôsobili ich utorňajšie prívalové dažde počas prechodu studeného frontu. Úrady v najviac postihnutých oblastiach vyzvali obyvateľov, aby zostali doma.



Záchranné akcie stále pokračujú a ľudí zachraňujú zo zaplavených domov a áut aj pomocou vrtuľníkov. Veľkému počtu záchranárov pomáha aj viac ako 1000 vojakov. Španielska vláda zriadila krízový výbor, ktorý má pomôcť koordinovať záchranné práce.



V blízkosti Malagy sa vykoľajil vysokorýchlostný vlak s takmer 300 ľuďmi, nikto sa však podľa úradov nezranil. Premávka vysokorýchlostných vlakov medzi Valenciou a Madridom bola prerušená, rovnako ako niekoľko prímestských liniek.



Prechod frontu sprevádzalo okrem dažďa aj krupobitie a silný vietor. V mestečku Carlet v regióne Valencia a ďalších okolitých obciach ostali školy, súdy a iné verejné inštitúcie zatvorené.



Podľa španielskeho meteorologického úradu by mali búrky pokračovať až do štvrtka.



Krajina sa stále spamätáva z veľkého sucha začiatkom tohto roka. Vedci tvrdia, že pribúdajú epizódy extrémneho počasia, ktoré pravdepodobne súvisia so zmenou klímy.