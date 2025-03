Po roztržke s Trumpom a Venceom sa Zelenskyj poďakoval za podporu

Thank you for your support. https://t.co/qZstrECUC4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

Kyjev 1. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu na sociálnych sieťach poďakoval desiatkam spojencov, ktorí mu vyjadrili svoju podporu po tom, ako ho americký prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance obvinili, že nie je dostatočne vďačný za pomoc poskytnutú Ukrajine vo vojne rozpútanej Ruskom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.Na približne 30 podporných správ od európskych lídrov Zelenskyj na sociálnej sieti X odpovedal:Napriek roztržke v Oválnej pracovni Bieleho domu sa Zelenskyj predtým poďakoval aj Trumpovi, Kongresu USA a americkému ľudu za ich podporu i za svoju návštevu v USA. Dodal, žeAj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha sa v sobotu prostredníctvom sociálnych sietí niekoľkokrát poďakoval európskym partnerom.AFP pripomenula, že k zásadnému zvratu na piatkovom stretnutí v Bielom dome došlo, keď sa Vance Zelenského spýtal, či za celé stretnutie aspoň raz povedal 'ďakujem' za pomoc od USA.Po slovnom konflikte v Oválnej pracovni bola následne zrušená plánovaná tlačová konferencia Trumpa a Zelenského a ukrajinského prezidenta požiadali, aby odišiel.Napriek roztržke sa Zelenskyj neskôr pre televíziu Fox News vyjadril, že verí, že vzťahy s USA možno napraviť. Odmietol sa však ospravedlniť a povedal, že si nie je istý, že urobil niečo zlé. Povedal však, že by si želal, aby k výmene názorov nedošlo pred novinármi.Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio neskôr prostredníctvom televízie CNN Zelenského vyzval, aby sa ospravedlnil zaamerickej delegácie.Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová v reakcii na roztržku v Bielom dome uviedla, že teraz jeapelovala.Podľa medializovaných informácií odvolávajúcich sa na údaje služby FlightAware lietadlo so Zelenským po štarte z americkej leteckej základne Andrews smeruje do Londýna, kde na letisku Stansted pristane približne o 11:00 h miestneho času.Zelenskyj sa má v nedeľu v Londýne zúčastniť na summite európskych lídrov organizovanom britským premiérom Keirom Starmerom. Britská stanica BBC, ktorá o tom informovala, dodala, že po konflite v Bielom dome tento summit nadobudol ešte väčší význam.