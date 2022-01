Po rukojemníckej dráme v Texase zadržali v Manchestri dvoch tínedžerov

Londýn 17. januára (TASR) – Dvoch tínedžerov zatkla a vypočúva britská protiteroristická polícia v meste Manchester v súvislosti s víkendovou rukojemníckou drámou v synagóge v americkom štáte Texas, kde muž s britským občianstvom zadržiaval v židovskej synagóge štyroch ľudí. Oznámila to v noci na pondelok televízia Sky News.



Mladíci boli zadržaní v nedeľu večer. Protiteroristická jednotka Metropolitnej polície uviedla, že je "v kontakte s americkými úradmi a kolegami z FBI (Federálneho úradu pre vyšetrovanie)". Ďalšie podrobnosti nie sú známe.



K rukojemníckej dráme došlo v sobotu v meste Colleyville ležiacom neďaleko Dallasu. Páchateľ, ktorého polícia podľa Sky News identifikovala ako 44-ročného Brita menom Malik Faisal Akram, počas raňajšej bohoslužby zobral štyroch rukojemníkov vrátane rabína a zabarikádoval sa s nimi v synagóge. Akram pricestoval do USA 2. januára.



Po hodinách vyjednávania vstúpili do synagógy príslušníci špeciálnej jednotky SWAT a rukojemníkov oslobodili. Akram prišiel pri zásahu o život, polícia však stále neuviedla, za akých okolností. Americký prezident Joe Biden a britské ministerstvo zahraničných vecí označili tento čin za "akt terorizmu".



Americké médiá s odvolaním sa na vyšetrovateľov uviedli, že Akram žiadal prepustenie pakistanskej neurologičky a usvedčenej teroristky Áfíje Siddíkíovej, ktorú v júli 2008 zatkli v Afganistane a v roku 2010 ju americký federálny sudca odsúdil na 86 rokov väzenia za útok na amerických vojakov pôsobiacich v tejto krajine. Siddíkíová študovala na elitnej univerzite v USA. Americké úrady neskôr pridali jej meno na zoznam osôb podozrivých z napojenia na teroristov z al-Káidy.