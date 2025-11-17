< sekcia Zahraničie
Po ruskom dronovom útoku na juh Ukrajiny evakuovali rumunskú dedinku
Autor TASR
Bukurešť 17. novembra (TASR) - Rumunské úrady v pondelok uviedli, že evakuujú dedinku v blízkosti ukrajinských hraníc po tom, čo ruský dronový útok na juh Ukrajiny spôsobil požiar na lodi prevážajúcej skvapalnený ropný plyn (LPG). TASR informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá pripomína, že od začiatku invázie na Ukrajinu v roku 2022 ruská armáda opakovane útočí na ukrajinské dunajské prístavy, čo opakovane vyvolalo obavy aj v susednom Rumunsku, kam dopadli zvyšky ruských dronov.
Rumunské úrady v pondelok oznámili, že po nočnom útoku dronu na dunajský prístav Izmajil na juhu Ukrajiny sa vznietila loď prevážajúca LPG.
Vzhľadom na „blízkosť lode k rumunskému územiu a povahu jej nákladu“ úrady nariadili evakuáciu dediny Plauru, ktorá sa nachádza na druhej strane Dunaja od ukrajinského prístavného mesta Izmajil.
Prebiehajúca evakuácia bola „preventívnym opatrením“, uviedli rumunské záchranné zložky v tlačovej správe. Pred evakuáciou dostali obyvatelia na svoje mobilné telefóny upozornenia, ktoré ich varovali pred možným pádom trosiek po útoku.
Podľa rumunského ministerstva obrany „nebolo zistené žiadne neoprávnené narušenie vzdušného priestoru“.
Oficiálne malo Plauru pred štyrmi rokmi 32 obyvateľov. Úrady uviedli, že doposiaľ evakuovali 15 ľudí, píše AFP.
Rumunské ministerstvo zahraničných vecí v piatok ohlásilo predvolanie ruského veľvyslanca po tom, čo sa v noci z 10. na 11. novembra zrútili na území Rumunska, ktoré je členskou krajinou NATO, úlomky dronu.
Ruské veľvyslanectvo v Bukurešti v správe zverejnenej na Telegrame označilo predvolanie za „teatrálne“ a poprelo „špekulácie o údajnom úmyselnom narušení územnej celistvosti Rumunska“.
