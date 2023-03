Po ruskom ostreľovaní utrpel zranenia poľský dobrovoľník

Varšava/Kyjev 18. marca (TASR) - Poľský občan utrpel zranenia na Ukrajine, potvrdil v sobotu poľský veľvyslanec v Kyjeve Bartosz Cichocki. Podľa ukrajinských zdrojov bola ruským ostreľovaním zasiahnutá dodávka, v ktorej poľskí dobrovoľníci viezli humanitárnu pomoc do mesta Časiv Jar. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Cichocki dodal, že na Ukrajine je zranenému poskytovaná lekárska pomoc a starostlivosť. Spolupracovník ukrajinského ministra vnútra Antona Heraščenka už predtým v sobotu informoval, že vozidlo, v ktorom sa viezli dvaja poľskí občania, bolo zasiahnuté ruským ostreľovaním v Doneckej oblasti.



"Ruská strela zasiahla autobus s poľskými dobrovoľníkmi, ktorí priviezli humanitárnu pomoc do mesta Časiv Jar," napísal Heraščenko na sociálnej sieti Twitter s tým, že zranenia utrpeli až dvaja poľskí dobrovoľníci. Jedného z nich podľa neho evakuovali do nemocnice v meste Dnipro.



Heraščenko v tweete zverejnil aj fotografiu, na ktorej je vidieť poškodenú bielu dodávku s dierou po strele hneď za sedadlom vodiča, píše PAP. Na dodávke bol nápis so sloganom "Pomoc Ukrajine" a s vlajkami Ukrajiny, Poľska a Lotyšska.