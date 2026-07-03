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Po ruskom útoku na Kyjev stúpol počet obetí na 30
Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že zranenia utrpelo 91 osôb.
Autor TASR
Kyjev 3. júla (TASR) - Počet mŕtvych po masívnom ruskom útoku na Kyjev v noci na štvrtok sa zvýšil na 30, uviedla v piatok ukrajinská záchranná služba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil jedno zo zničených miest a vyhlásil, že Ukrajina „určite“ odpovie na tento úder, ktorý podľa jeho slov zničil 64 bytov.
Ukrajinské vzdušné sily upresnili, že Rusko vypálilo 74 rakiet vrátane balistických striel a 496 dronov. Zneškodniť sa im podarilo 48 rakiet a 476 dronov.
Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že zranenia utrpelo 91 osôb.
V kyjevskom metre sa podľa jeho vedenia v podzemných staniciach pred útokom ukrylo približne 52.000 ľudí vrátane 4500 detí. Ide o najvyšší počet za uplynulé roky.
Útok zničil aj kľúčový sklad ukrajinskej pobočky Červeného kríža, ktorý uviedol, že prišiel o humanitárnu pomoc v hodnote približne dvoch miliónov dolárov.
Hovorkyňa Európskej únie pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová pre agentúru AFP uviedla, že útok poškodil aj budovu, v ktorej „sa nachádzalo viacero európskych diplomatov“. Doplnila, že sú v poriadku.
Agresia Ruska vyvolala kritiku aj zo strany vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaji Kallasovej, ktorá oznámila, že navrhne nové sankcie voči „subjektom podporujúcim vojensko-priemyselné odvetvie Ruska“. Tie sú reakciou na masívne útoky na obytné budovy.
Útok odsúdil tiež generálny tajomník OSN António Guterres. „Útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru, nech už k nim dôjde kdekoľvek, sú jasným porušením medzinárodného humanitárneho práva a musia sa okamžite skončiť. Generálny tajomník opakuje svoju výzvu na... úplné, okamžité a bezpodmienečné prímerie,“ uviedol jeho hovorca Stéphane Dujarric.
Kremeľ však zareagoval s tým, že zvýši tlak na Kyjev. Na piatok 3. júla je v hlavnom meste Ukrajiny vyhlásený deň smútku na pamiatku obetí.
Prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil jedno zo zničených miest a vyhlásil, že Ukrajina „určite“ odpovie na tento úder, ktorý podľa jeho slov zničil 64 bytov.
Ukrajinské vzdušné sily upresnili, že Rusko vypálilo 74 rakiet vrátane balistických striel a 496 dronov. Zneškodniť sa im podarilo 48 rakiet a 476 dronov.
Vedúci kyjevskej mestskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že zranenia utrpelo 91 osôb.
V kyjevskom metre sa podľa jeho vedenia v podzemných staniciach pred útokom ukrylo približne 52.000 ľudí vrátane 4500 detí. Ide o najvyšší počet za uplynulé roky.
Útok zničil aj kľúčový sklad ukrajinskej pobočky Červeného kríža, ktorý uviedol, že prišiel o humanitárnu pomoc v hodnote približne dvoch miliónov dolárov.
Hovorkyňa Európskej únie pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová pre agentúru AFP uviedla, že útok poškodil aj budovu, v ktorej „sa nachádzalo viacero európskych diplomatov“. Doplnila, že sú v poriadku.
Agresia Ruska vyvolala kritiku aj zo strany vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaji Kallasovej, ktorá oznámila, že navrhne nové sankcie voči „subjektom podporujúcim vojensko-priemyselné odvetvie Ruska“. Tie sú reakciou na masívne útoky na obytné budovy.
Útok odsúdil tiež generálny tajomník OSN António Guterres. „Útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru, nech už k nim dôjde kdekoľvek, sú jasným porušením medzinárodného humanitárneho práva a musia sa okamžite skončiť. Generálny tajomník opakuje svoju výzvu na... úplné, okamžité a bezpodmienečné prímerie,“ uviedol jeho hovorca Stéphane Dujarric.
Kremeľ však zareagoval s tým, že zvýši tlak na Kyjev. Na piatok 3. júla je v hlavnom meste Ukrajiny vyhlásený deň smútku na pamiatku obetí.