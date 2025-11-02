< sekcia Zahraničie
Po ruskom útoku ostali bez elektriny desaťtisíce ľudí
Rusko pred blížiacou sa zimou zintenzívňuje raketové a dronové údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Autor TASR
Kyjev 2. novembra (TASR) - Takmer 60.000 ľudí ostalo bez dodávok elektriny v dôsledku ruského nočného útoku na ukrajinskú Záporožskú oblasť, oznámil v nedeľu nadránom šéf regionálnej vojenskej správy Ivan Fedorov. Útok podľa neho pripravil o život jednu osobu, tri ďalšie zranil a poškodil obytné budovy. Dve obete hlásili ukrajinské úrady aj z Odeskej oblasti, informovala agentúra Reuters.
Rusko pred blížiacou sa zimou zintenzívňuje raketové a dronové údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Tie často spôsobujú výpadky prúdu a nútia pohotovostné zložky urýchlene opravovať škody či regulovať odstávky energie.
„Tímy obnovia dodávky elektriny hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ napísal Fedorov na platforme Telegram krátko pred 03.30 h SEČ. Podľa príspevku zverejneného o tri hodiny neskôr bolo naďalej bez prúdu viac než 11.000 odberateľov. Zranenia podľa Fedorova utrpeli 44-ročná žena a 91-ročný muž. Na záberoch zverejnených zrejme po útoku vidno poničené budovy.
Záporožská oblasť je takmer každý deň vystavená ruskej delostreleckej paľbe, náletom dronov a raketovým útokom, ktoré ničia domy, poškodzujú verejné služby a vyžiadali si už desiatky obetí, napísala agentúra Reuters. Za posledný deň podnikli ruské sily podľa Fedorova 753 úderov na 18 usadlostí v regióne na juhu Ukrajiny.
Terčom ruských dronov sa v noci stalo aj prístavné mesto Odesa na pobreží Čierneho mora, kde zahynuli dve osoby a jedna utrpela zranenia. V meste na parkovisku kamiónov vypukol požiar, ktorý zachvátil päť vozidiel.
Medzitým sa na štyri zvýšil počet obetí ruského sobotňajšieho náletu, ktorý zapálil obchod v Dnepropetrovskej oblasti. Sú medzi nimi dvaja chlapci vo veku 11 a 14 rokov, uviedol podľa Reuters úradujúci šéf oblastnej vojenskej správy Vladyslav Haivanenko.
Ruské ministerstvo obrany podľa stanice BBC informovalo, že systémy protivzdušnej obrany v noci na nedeľu zostrelili nad viacerými oblasťami Ruska celkovo 164 ukrajinských dronov. V Rostovskej oblasti sa v dôsledku tohto útoku podľa miestnych úradov zranili dve osoby.
Rusko pred blížiacou sa zimou zintenzívňuje raketové a dronové údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Tie často spôsobujú výpadky prúdu a nútia pohotovostné zložky urýchlene opravovať škody či regulovať odstávky energie.
„Tímy obnovia dodávky elektriny hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ napísal Fedorov na platforme Telegram krátko pred 03.30 h SEČ. Podľa príspevku zverejneného o tri hodiny neskôr bolo naďalej bez prúdu viac než 11.000 odberateľov. Zranenia podľa Fedorova utrpeli 44-ročná žena a 91-ročný muž. Na záberoch zverejnených zrejme po útoku vidno poničené budovy.
Záporožská oblasť je takmer každý deň vystavená ruskej delostreleckej paľbe, náletom dronov a raketovým útokom, ktoré ničia domy, poškodzujú verejné služby a vyžiadali si už desiatky obetí, napísala agentúra Reuters. Za posledný deň podnikli ruské sily podľa Fedorova 753 úderov na 18 usadlostí v regióne na juhu Ukrajiny.
Terčom ruských dronov sa v noci stalo aj prístavné mesto Odesa na pobreží Čierneho mora, kde zahynuli dve osoby a jedna utrpela zranenia. V meste na parkovisku kamiónov vypukol požiar, ktorý zachvátil päť vozidiel.
Medzitým sa na štyri zvýšil počet obetí ruského sobotňajšieho náletu, ktorý zapálil obchod v Dnepropetrovskej oblasti. Sú medzi nimi dvaja chlapci vo veku 11 a 14 rokov, uviedol podľa Reuters úradujúci šéf oblastnej vojenskej správy Vladyslav Haivanenko.
Ruské ministerstvo obrany podľa stanice BBC informovalo, že systémy protivzdušnej obrany v noci na nedeľu zostrelili nad viacerými oblasťami Ruska celkovo 164 ukrajinských dronov. V Rostovskej oblasti sa v dôsledku tohto útoku podľa miestnych úradov zranili dve osoby.