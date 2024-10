Po ruskom útoku v Charkove hlásia jedného mŕtveho a 29 zranených

Kyjev 31. októbra (TASR) - Na jedného mŕtveho a najmenej 29 zranených sa zvýšil počet obetí stredajšieho ruského útoku navádzanou bombou, ktorá zasiahla výškový obytný dom v meste Charkov na východe Ukrajiny. Oznámil to gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov, píše TASR podľa agentúry AFP.



Útok neprežil 11-ročný chlapec, spresnil Synehubov a varoval, že pod troskami stále môžu byť ďalší ľudia. Starosta Charkova Ihor Terechov už skôr informoval, že ľudia uviazli na vyšších poschodiach budovy. Ruský útok podľa jeho slov niekoľko poschodí tejto bytovky úplne zničil.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že dom zasiahla práve navádzaná bomba, aké Rusko často používa. Západ vyzval v reakcii na tento útok na to, aby Ukrajine poskytol ďalšie obranné prostriedky, a to najmä zbrane dlhého doletu.



"Každé rozhodnutie, s ktorým otáľajú, znamená minimálne desiatky alebo dokonca stovky takýchto ruských bômb na Ukrajine. Ich rozhodnutia znamenajú životy našich ľudí," uviedol ukrajinský prezident v príspevku na platforme Telegram.