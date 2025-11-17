< sekcia Zahraničie
Po ruskom útoku v Odeskej oblasti hlásia požiare z tamojšieho prístavu
Ukrajinská energetická spoločnosť DTEK informuje, že po útoku v Odeskej oblasti zostalo bez elektriny 36.500 domácností.
Autor TASR
Kyjev 17. novembra (TASR) - Ruský útok v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny spôsobil požiare v prístave a energetickej infraštruktúre, uviedli v pondelok ukrajinské záchranné služby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Útok poškodil prístavné zariadenia a niekoľko civilných lodí kotviacich pri móle, napísal na platforme Telegram ukrajinský vicepremiér pre obnovu Olexij Kuleba. „Jeden z prístavov má výpadky elektriny a špecialisti už pracujú na obnove dodávky elektriny,“ uviedol a dodal, že útok si nevyžiadal obete.
Ukrajinská energetická spoločnosť DTEK informuje, že po útoku v Odeskej oblasti zostalo bez elektriny 36.500 domácností. V ranných hodinách miestneho času bolo naďalej bez elektriny približne 32.500 domácností. DTEK hlási po nočných ruských útokoch rozsiahle škody na svojich zariadeniach.
Kuleba tiež oznámil, že v dôsledku útokov na kritickú infraštruktúru v Doneckej oblasti zostalo približne 30.000 odberateľov bez dodávky vody a ďalších približne 20.000 bez tepla.
Rusko v noci na pondelok útočilo aj na východe Ukrajiny. Šéf vojenskej správy Charkovskej oblasti Vitalij Karabanov uviedol, že pri útoku na obytné budovy v centrálnej časti mesta Balaklija zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších desať vrátane troch tínedžerov utrpeli zranenia.
Ruské sily už viac ako tri a pol roka takmer denne útočia na ukrajinské územie, pričom s blížiacou sa zimou zintenzívnili útoky na energetickú infraštruktúru. Ukrajina odpovedá útokmi na sklady, ropné rafinérie a ďalšie ciele v Rusku.
Útok poškodil prístavné zariadenia a niekoľko civilných lodí kotviacich pri móle, napísal na platforme Telegram ukrajinský vicepremiér pre obnovu Olexij Kuleba. „Jeden z prístavov má výpadky elektriny a špecialisti už pracujú na obnove dodávky elektriny,“ uviedol a dodal, že útok si nevyžiadal obete.
Ukrajinská energetická spoločnosť DTEK informuje, že po útoku v Odeskej oblasti zostalo bez elektriny 36.500 domácností. V ranných hodinách miestneho času bolo naďalej bez elektriny približne 32.500 domácností. DTEK hlási po nočných ruských útokoch rozsiahle škody na svojich zariadeniach.
Kuleba tiež oznámil, že v dôsledku útokov na kritickú infraštruktúru v Doneckej oblasti zostalo približne 30.000 odberateľov bez dodávky vody a ďalších približne 20.000 bez tepla.
Rusko v noci na pondelok útočilo aj na východe Ukrajiny. Šéf vojenskej správy Charkovskej oblasti Vitalij Karabanov uviedol, že pri útoku na obytné budovy v centrálnej časti mesta Balaklija zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších desať vrátane troch tínedžerov utrpeli zranenia.
Ruské sily už viac ako tri a pol roka takmer denne útočia na ukrajinské územie, pričom s blížiacou sa zimou zintenzívnili útoky na energetickú infraštruktúru. Ukrajina odpovedá útokmi na sklady, ropné rafinérie a ďalšie ciele v Rusku.