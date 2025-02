Po Rusku prepustilo troch ľudí vrátane Američana aj Bielorusko

Washington 12. februára (TASR) - Bielorusko v stredu prepustilo jedného zadržaného Američana a dvoch svojich občanov, ktorých Spojené štáty označili za politických väzňov. Jeden z nich pracoval pre stanicu Rádio Sloboda (RFE/RL). Prepustenie potvrdil Biely dom aj veľvyslankyňa USA v Litve Kara McDonaldová, píše TASR podľa agentúry AFP.



"S veľkým potešením vítame prepustenie týchto troch rukojemníkov z Bieloruska, z ktorých jeden je občanom USA," uviedla McDonaldová. AFP v tejto súvislosti píše o diplomatickom úspechu administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Medzi prepustenými je aj aktivistka Aľona Majšuková a dlhoročný novinár RFE/RL Andrej Kuznečyk. Totožnosť Američana nezverejnili. Všetkých troch odovzdali v Minsku do rúk predstaviteľov USA, ktorí ich odviezli z krajiny cez Litvu.



Majšukovú podľa bieloruskej ľudskoprávnej organizácie Viasna zadržali v auguste 2020. Odsúdili ju na šesť rokov väzenia pre obvinenie z účasti na masových protivládnych protestoch. Bieloruská opozičná líderka v exile Sviatlana Cichanovská na sociálnej sieti po prepustení aktivistky napísala, že Majšuková je vo vážnom zdravotnom stave.



Kuznečyka bieloruské úrady zadržali v roku 2021 a o rok na to ho poslali na šesť rokov do tábora nútených prác pre obvinenie z údajnej účasti na činnosti alebo zriadenia "extrémistickej organizácie", informovala RFE/RL, ktorú financuje americký Kongres.



"Je to radostný deň pre Andreja, jeho manželku a ich dve malé deti. Po viac ako troch rokoch odlúčenia je táto rodina vďaka prezidentovi Trumpovi opäť spolu," uviedol vo vyhlásení šéf RFE/RL Stephen Capus.



Prepustenie trojice z Bieloruska prišlo približne deň po tom, čo Rusko oslobodilo a odovzdalo Spojeným štátom amerického učiteľa Marca Fogela, ktorý si odsedel tri a pol roka vo väzení.



Šesťdesiattriročný Fogel si odpykával 14-ročný trest odňatia slobody za pašovanie drog po tom, ako ho chytili na moskovskom letisku s malým množstvom marihuany. V utorok ho letecky previezli do Washingtonu, kde ho v Bielom dome privítal Trump.



Výmenou za Fogela plánujú Spojené štáty poslať späť do Ruska odsúdeného Rusa Alexandra Vinnika, ktorého zatkli v roku 2017 v Grécku na žiadosť USA na základe obvinení z podvodov s kryptomenami. Neskôr ho vydali do USA, kde sa vlani priznal k spriahnutiu s cieľom prania špinavých peňazí.



Vinnik je momentálne vo väzbe v Kalifornii a čaká na prevoz do Ruska, uviedli americkí predstavitelia. Kremeľ potvrdil, že výmenou za Fogela prepustili v USA ruského občana, ale odmietol ho identifikovať, kým nedorazí do Ruska.