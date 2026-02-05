Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po ruských útokoch bude 1100 bytoviek v Kyjeve dva mesiace bez kúrenia

Na snímke hasiči zasahujú po dronovom útoku ruskej armády na obytnú budovu v ukrajinskom meste Charkov v utorok 3. februára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 5. februára (TASR) - Oprava ukrajinskej elektrárne, ktorú poškodili ruské útoky, pričom zásobovala teplom vyše 1100 bytových domov v Kyjeve, môže trvať až dva mesiace, uviedol vo štvrtok starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tepelná elektráreň Darnycia, najdôležitejšia pre Kyjev, v utorok poškodilo intenzívne ostreľovanie, ktoré spustili ruské jednotky v predvečer rokovaní ukrajinských, ruských a amerických vyjednávačov v Abú Zabí.

„Odborníci dospeli k záveru, že zariadenie je zásadne poškoden a obnova jeho systémov bude trvať najmenej dva mesiace,“ povedal Kličko.

„Táto tepelná elektráreň zásobovala teplom viac než 1100 výškových budov v štvrtiach Darnyckij a Dniprovskij,“ dodal.

Reportéri AFP v stredu pri prehliadke mesta zaznamenali obrovský rozsah škôd na teplárni, na ktorej nezostalo neporušené takmer nič.

„Bolo to ako scéna z dystopického filmu,“ povedala v tejto súvislosti veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová.

Nedávne ruské útoky opakovane prerušili dodávku elektriny a kúrenia pre desaťtisíce domácností na Ukrajine počas najchladnejšej zimy od začiatku ruskej invázie v roku 2022.
