Po ruských útokoch hlásia z Chersonu jednu obeť

Vtáci lietajú okolo čierneho dymu, ktorý stúpa z ruín súkromnej farmy a horiacej sýpky po ruskom raketovom útoku v obci Kiseljovka neďaleko Chersonu na juhu Ukrajiny. Foto: TASR/AP

Ukrajinské vzdušné sily na Telegrame oznámili, že Rusko v noci na stredu vyslalo na Ukrajinu 95 dronov, z ktorých podľa predbežných informácií 74 zneškodnila protivzdušná obrana.

Kyjev 27. augusta (TASR) - Ruské útoky na ukrajinské mesto Cherson si v stredu vyžiadali jednu obeť, ktorou je podľa tamojších predstaviteľov 81-ročná žena. Ďalšie dve osoby utrpeli zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Ruská armáda podľa príspevku miestnej prokuratúry na sieti Facebook začala útočiť na Cherson na juhu Ukrajiny v skorých ranných hodinách. Pri útoku zahynula jedna žena a ďalšiu 53-ročnú ženu previezli záchranári do nemocnice. Tamojšia vojenská správa uviedla, že 56-ročný muž utrpel zranenia pri dronovom útoku na centrum mesta.

Prokuratúra oznámila, že začala vyšetrovanie vojnových zločinov, píše AFP. Chersonská oblasť je podľa francúzskej tlačovej agentúry kľúčovým cieľom ruskej ofenzívy, avšak Ukrajina kontroluje hlavné mesto tejto oblasti.

Rusko v súčasnosti okupuje približne pätinu ukrajinského územia a v uplynulom období zaznamenalo ďalšie územné zisky. V útokoch Rusko pokračuje napriek snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie tejto tri a pol roka trvajúcej vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí na životoch.

