Po ruských útokoch je v Kyjeve bez kúrenia ešte viac ako 1700 budov
Ukrajinský vicepremiér pre obnovu Olexij Kuleba uviedol v sobotu večer, že viac ako 3200 budov v Kyjeve je bez dodávok tepla, pričom ráno ich bolo až 6000.
Kyjev 25. januára (TASR) - Približne 1700 obytných budov v ukrajinskej metropole Kyjev je po tohtotýždňových ruských dronových a raketových útokoch stále bez kúrenia, uviedol primátor Kyjeva Vitalij Kličko v nedeľu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky žiada spojencov o väčšiu podporu v oblasti protivzdušnej obrany, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Moskva výrazne zintenzívnila bombardovanie ukrajinskej energetickej infraštruktúry od začiatku invázie vo februári 2022. V sobotu Rusko podniklo rozsiahly útok, v dôsledku čoho došlo k výpadkom elektriny po celej krajine pri mínusových teplotách.
„Hlavným cieľom Moskvy sú v súčasnosti energetický sektor, kritická infraštruktúra a obytné budovy,“ uviedol Zelenskyj na platforme X. Podľa jeho slov Moskva zaútočila na Ukrajinu iba za uplynulý týždeň 1700 dronmi, nasadila viac ako 1380 riadených leteckých bômb a 69 rakiet rôzneho typu. „Preto každý deň potrebujeme rakety pre protivzdušné systémy obrany a dennodenne spolupracujeme s USA a Európou na zaistení väčšej ochrany našej oblohy,“ ozrejmil. Zelenskyj v nedeľu počas návštevy Litvy zdôraznil, že každý rozsiahlejší útok môže mať devastačné následky. „Spolupracujeme so všetkými lídrami na posilnení Ukrajiny. Každý musí pochopiť, aká hrozba prichádza z Ruska,“ pripomenula ukrajinská hlava štátu.
