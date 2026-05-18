< sekcia Zahraničie
Po ruských útokoch sú desiatky zranených, dron zasiahol aj čínsku loď
Tieto nočné údery nasledujú po tom, ako Rusko 14. mája uskutočnilo jeden zo svojich najväčších tohtoročných útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 18. mája (TASR) - Viac ako 30 ľudí utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Ukrajine v noci na pondelok. Rusko vypustilo na susednú krajinu vyše 500 dronov a 22 rakiet, pričom podľa ukrajinského námorníctva ruský dron zasiahol v Čiernom mori čínsku nákladnú loď. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Cieľom nočných úderov bolo aj priemyselné mesto Dnipro. „Dvadsaťšesť zranených. Nepriateľ zaútočil na šesť okresov v oblasti raketami, dronmi, delostrelectvom a leteckými bombami,“ uviedol šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža.
Ďalších päť zranených hlásia z miest Odesa, Cherson a Záporožie.
Ukrajinské vzdušné sily na platforme Telegram napísali, že Rusko pri nočných útokoch použilo 524 dronov a 22 striel - 14 balistických rakiet Iskander-M a osem typu Iskander-K. Ukrajinské sily zneškodnili 503 dronov a štyri rakety.
K útokom sa na sociálnej sieti X vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého nočný útok na Dnipro trval viac ako šesť hodín. Strela poškodila bytový dom, ťažko zasiahnutá bola aj ďalšia civilná infraštruktúra. Cieľom útoku boli podľa prezidenta tiež energetické zariadenia a obytné budovy v oblasti.
„Drony zaútočili aj na Odesu a jedno bezpilotné lietadlo zasiahlo plavidlo, ktoré vlastní Čína. Rusi nemohli nevedieť, aká loď sa nachádza na mori,“ napísal Zelenskyj.
Škody zaznamenali v ôsmich oblastiach a zranenia utrpeli desiatky ľudí vrátane detí, tvrdí ukrajinský prezident.
O zásahu čínskeho plavidla informoval tiež hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk. Posádku tvorili čínski štátni príslušníci, pričom nikto z nich neutrpel zranenia a loď po zásahu pokračovala v plavbe do cieľového prístavu. Podľa ukrajinského námorníctva ide o loď KSL Te-jang.
Tieto nočné údery nasledujú po tom, ako Rusko 14. mája uskutočnilo jeden zo svojich najväčších tohtoročných útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev. Ukrajinská armáda naň v nedeľu odpovedala masívnym odvetným úderom viac ako 500 dronov na ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska vrátane Moskovskej oblasti, čo ukrajinský prezident označil za plne oprávnenú reakciu.
Cieľom nočných úderov bolo aj priemyselné mesto Dnipro. „Dvadsaťšesť zranených. Nepriateľ zaútočil na šesť okresov v oblasti raketami, dronmi, delostrelectvom a leteckými bombami,“ uviedol šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža.
Ďalších päť zranených hlásia z miest Odesa, Cherson a Záporožie.
Ukrajinské vzdušné sily na platforme Telegram napísali, že Rusko pri nočných útokoch použilo 524 dronov a 22 striel - 14 balistických rakiet Iskander-M a osem typu Iskander-K. Ukrajinské sily zneškodnili 503 dronov a štyri rakety.
K útokom sa na sociálnej sieti X vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého nočný útok na Dnipro trval viac ako šesť hodín. Strela poškodila bytový dom, ťažko zasiahnutá bola aj ďalšia civilná infraštruktúra. Cieľom útoku boli podľa prezidenta tiež energetické zariadenia a obytné budovy v oblasti.
„Drony zaútočili aj na Odesu a jedno bezpilotné lietadlo zasiahlo plavidlo, ktoré vlastní Čína. Rusi nemohli nevedieť, aká loď sa nachádza na mori,“ napísal Zelenskyj.
Škody zaznamenali v ôsmich oblastiach a zranenia utrpeli desiatky ľudí vrátane detí, tvrdí ukrajinský prezident.
O zásahu čínskeho plavidla informoval tiež hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk. Posádku tvorili čínski štátni príslušníci, pričom nikto z nich neutrpel zranenia a loď po zásahu pokračovala v plavbe do cieľového prístavu. Podľa ukrajinského námorníctva ide o loď KSL Te-jang.
Tieto nočné údery nasledujú po tom, ako Rusko 14. mája uskutočnilo jeden zo svojich najväčších tohtoročných útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev. Ukrajinská armáda naň v nedeľu odpovedala masívnym odvetným úderom viac ako 500 dronov na ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska vrátane Moskovskej oblasti, čo ukrajinský prezident označil za plne oprávnenú reakciu.