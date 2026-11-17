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Po ruských útokoch v Kyjeve zatvorili Severný a Južný most
Stanica Deutsche Welle (DW) pripomína, že Rusko tento mesiac, tak ako aj minulý, zasiahlo niekoľko mostov na Ukrajine vrátane tých v Kyjeve.
Autor TASR
Kyjev 17. novembra (TASR) - Ruské údery zasiahli dva hlavné mosty v ukrajinskej metropole Kyjev, v dôsledku čoho tieto mosty v utorok uzavreli. S odvolaním sa na ukrajinských predstaviteľov o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Južný most je poškodený. Doprava na tomto moste je prerušená,“ uviedla mestská samospráva. Dodala, že poškodený je tiež Severný most a rovnako aj na tomto moste prerušili dopravu v obidvoch smeroch.
Podľa AFP Rusko na tieto mosty cez rieku Dneper zaútočilo balistickými raketami. Ruská armáda potvrdila, že zasiahla obidva mosty v rámci „masívneho útoku“ na ukrajinskú infraštruktúru.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko zverejnil na platforme Telegram video zo Severného mosta, na ktorom vidieť na ceste úlomky. Útoky podľa neho narušili tiež dodávky tepla a vody v niektorých častiach hlavného mesta.
Stanica Deutsche Welle (DW) pripomína, že Rusko tento mesiac, tak ako aj minulý, zasiahlo niekoľko mostov na Ukrajine vrátane tých v Kyjeve.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok varoval, že Rusko plánuje podniknúť útoky v noci na utorok. „Dnes večer, počas noci a počas celého zajtrajšieho dňa, prosím, venujte pozornosť upozorneniam na raketové nebezpečenstvo,“ uviedol. „A oni tam v Rusku musia vedieť, že na každé ich zlo príde naša spravodlivá odpoveď,“ zdôraznil prezident.
Rusko v noci na utorok útočilo aj v ďalších častiach Ukrajiny. Agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov informovala, že tri osoby utrpeli zranenia pri údere v Čerkaskej oblasti. Cieľom útokov sa stali aj Charkovská, Dnepropetrovská a Záporožská oblasť.
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky, pričom na Telegrame uviedlo, že armáda zasiahla vojenské a energetické zariadenia v Čerkaskej, Kyjevskej, Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti, ako aj prístavnú infraštruktúru a nákladné lode.
„Južný most je poškodený. Doprava na tomto moste je prerušená,“ uviedla mestská samospráva. Dodala, že poškodený je tiež Severný most a rovnako aj na tomto moste prerušili dopravu v obidvoch smeroch.
Podľa AFP Rusko na tieto mosty cez rieku Dneper zaútočilo balistickými raketami. Ruská armáda potvrdila, že zasiahla obidva mosty v rámci „masívneho útoku“ na ukrajinskú infraštruktúru.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko zverejnil na platforme Telegram video zo Severného mosta, na ktorom vidieť na ceste úlomky. Útoky podľa neho narušili tiež dodávky tepla a vody v niektorých častiach hlavného mesta.
Stanica Deutsche Welle (DW) pripomína, že Rusko tento mesiac, tak ako aj minulý, zasiahlo niekoľko mostov na Ukrajine vrátane tých v Kyjeve.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok varoval, že Rusko plánuje podniknúť útoky v noci na utorok. „Dnes večer, počas noci a počas celého zajtrajšieho dňa, prosím, venujte pozornosť upozorneniam na raketové nebezpečenstvo,“ uviedol. „A oni tam v Rusku musia vedieť, že na každé ich zlo príde naša spravodlivá odpoveď,“ zdôraznil prezident.
Rusko v noci na utorok útočilo aj v ďalších častiach Ukrajiny. Agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov informovala, že tri osoby utrpeli zranenia pri údere v Čerkaskej oblasti. Cieľom útokov sa stali aj Charkovská, Dnepropetrovská a Záporožská oblasť.
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo útoky, pričom na Telegrame uviedlo, že armáda zasiahla vojenské a energetické zariadenia v Čerkaskej, Kyjevskej, Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti, ako aj prístavnú infraštruktúru a nákladné lode.