Po ruských útokoch v Odese hlásia dvoch mŕtvych
Šéf vojenskej správy prístavného mesta Odesa Serhij Lysak na Telegrame objasnil, že pri útoku prišiel o život pár vo veku 75 rokov.
Autor TASR
Kyjev 24. apríla (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalších 14 utrpelo zranenia pri ruskom útoku v ukrajinskom meste Odesa, oznámila v piatok ukrajinská záchranná služba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Obytné budovy a civilná infraštruktúra boli vystavené útoku,“ uviedla záchranná služba vo svojom vyhlásení na platforme Telegram.
Údery podľa nej zasiahli trojposchodovú obytnú budovu a zničili najmenej dve dvojposchodové budovy. Z dôsledku úderov evakuovali 16 obyvateľov budovy a na zasiahnuté miesta nasadili vyše 140 záchranárov.
Šéf vojenskej správy prístavného mesta Odesa Serhij Lysak na Telegrame objasnil, že pri útoku prišiel o život pár vo veku 75 rokov. Podľa neho bolo zranených až 15 ľudí.
Ruská invázia na Ukrajine, ktorá začala vo februári 2022, si vyžiadala státisíce obetí na životoch a vysídlila milióny ľudí, píše AFP. Rusko v uplynulých mesiacoch zintenzívnilo útoky dronmi a raketami, pričom sa zameriava na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Odesa bola terčom ruských úderov aj minulý týždeň. Lysak v tom čase uviedol, že toto prístavné mesto zažilo niekoľko vĺn útokov, ktoré si vyžiadali deväť mŕtvych.
