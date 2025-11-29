< sekcia Zahraničie
Po ruských útokoch zostalo bez elektriny viac ako 600.000 domácností
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko vyslalo na Ukrajinu približne 36 rakiet a takmer 600 dronov.
Autor TASR
Kyjev 29. novembra (TASR) - Po sérii ruských útokov dronmi a raketami na ukrajinské územie zostalo v sobotu bez dodávok elektriny viac ako 600.000 domácností, oznámilo ukrajinské ministerstvo energetiky. Po útoku na Kyjev hlásia orgány troch mŕtvych a približne 30 zranených. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„V dôsledku útoku zostalo ráno bez elektrickej energie vyše 500.000 spotrebiteľov v Kyjeve, viac ako 100.000 v Kyjevskej oblasti a takmer 8000 v Charkovskej oblasti,“ uviedol rezort.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko vyslalo na Ukrajinu približne 36 rakiet a takmer 600 dronov. Rozsiahle útoky podniklo aj na viaceré časti ukrajinskej metropoly Kyjev, odkiaľ orgány hlásia troch mŕtvych a takmer 30 zranených. „Hlavnými cieľmi útoku boli energetická infraštruktúra a civilné zariadenia, pričom v obytných budovách došlo k rozsiahlym škodám a požiarom,“ napísal Zelenskyj na sieti X.
Reuters konštatuje, že Rusko od začiatku vojny, ktorú začalo inváziou na ukrajinské územie v roku 2022, pravidelne útočí na energetickú infraštruktúru, avšak túto jeseň zintenzívnilo svoje útoky. Mnoho domácností počas výpadkov elektrickej energie dostáva elektrinu len osem hodín denne. Obyvatelia Kyjeva v noci používajú baterky, keďže pouličné osvetlenie často nefunguje.
„V dôsledku útoku zostalo ráno bez elektrickej energie vyše 500.000 spotrebiteľov v Kyjeve, viac ako 100.000 v Kyjevskej oblasti a takmer 8000 v Charkovskej oblasti,“ uviedol rezort.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko vyslalo na Ukrajinu približne 36 rakiet a takmer 600 dronov. Rozsiahle útoky podniklo aj na viaceré časti ukrajinskej metropoly Kyjev, odkiaľ orgány hlásia troch mŕtvych a takmer 30 zranených. „Hlavnými cieľmi útoku boli energetická infraštruktúra a civilné zariadenia, pričom v obytných budovách došlo k rozsiahlym škodám a požiarom,“ napísal Zelenskyj na sieti X.
In Kyiv and the region, our emergency services are working at the sites of the Russian strikes. The Russians have launched about 36 missiles and almost 600 drones against ordinary life. The main targets of the attack were energy infrastructure and civilian facilities, with… pic.twitter.com/JCIyUfU27v— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025
Reuters konštatuje, že Rusko od začiatku vojny, ktorú začalo inváziou na ukrajinské územie v roku 2022, pravidelne útočí na energetickú infraštruktúru, avšak túto jeseň zintenzívnilo svoje útoky. Mnoho domácností počas výpadkov elektrickej energie dostáva elektrinu len osem hodín denne. Obyvatelia Kyjeva v noci používajú baterky, keďže pouličné osvetlenie často nefunguje.