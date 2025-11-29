Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 29. november 2025Meniny má Vratko
< sekcia Zahraničie

Po ruských útokoch zostalo bez elektriny viac ako 600.000 domácností

.
Na snímke hasiči sa snažia uhasiť požiar obytnej budovy po dronovom útoku ruskej armády na ukrajinskú metropolu Kyjev v sobotu 29. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko vyslalo na Ukrajinu približne 36 rakiet a takmer 600 dronov.

Autor TASR
Kyjev 29. novembra (TASR) - Po sérii ruských útokov dronmi a raketami na ukrajinské územie zostalo v sobotu bez dodávok elektriny viac ako 600.000 domácností, oznámilo ukrajinské ministerstvo energetiky. Po útoku na Kyjev hlásia orgány troch mŕtvych a približne 30 zranených. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„V dôsledku útoku zostalo ráno bez elektrickej energie vyše 500.000 spotrebiteľov v Kyjeve, viac ako 100.000 v Kyjevskej oblasti a takmer 8000 v Charkovskej oblasti,“ uviedol rezort.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko vyslalo na Ukrajinu približne 36 rakiet a takmer 600 dronov. Rozsiahle útoky podniklo aj na viaceré časti ukrajinskej metropoly Kyjev, odkiaľ orgány hlásia troch mŕtvych a takmer 30 zranených. „Hlavnými cieľmi útoku boli energetická infraštruktúra a civilné zariadenia, pričom v obytných budovách došlo k rozsiahlym škodám a požiarom,“ napísal Zelenskyj na sieti X.



Reuters konštatuje, že Rusko od začiatku vojny, ktorú začalo inváziou na ukrajinské územie v roku 2022, pravidelne útočí na energetickú infraštruktúru, avšak túto jeseň zintenzívnilo svoje útoky. Mnoho domácností počas výpadkov elektrickej energie dostáva elektrinu len osem hodín denne. Obyvatelia Kyjeva v noci používajú baterky, keďže pouličné osvetlenie často nefunguje.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti