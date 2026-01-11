Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po ruských útokoch zostáva v Kyjeve viac ako tisíc domov bez kúrenia

Záchranári pracujú na mieste poškodenia viacpodlažného bytového domu počas masívneho ruského raketového a dronového útoku v Kyjeve na Ukrajine v sobotu 27. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Tamojšie úrady až v nedeľu obnovili dodávky vody a čiastočne sa im tiež podarilo obnoviť dodávky elektriny a kúrenia.

Autor TASR
Kyjev 11. januára (TASR) - Viac ako 1000 bytových domov v ukrajinskej metropole Kyjev je stále bez kúrenia v dôsledku tohto týždňového ničivého ruského útoku, oznámili v nedeľu miestne úrady. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

Ruské útoky na Kyjev v noci na piatok poškodili kritickú infraštruktúru ukrajinského hlavného mesta a v ich dôsledku tam zostala polovica bytových domov - takmer 6000 - bez dodávok tepla. Mesto tiež zaznamenalo výpadky v zásobovaní vodou.

Tamojšie úrady až v nedeľu obnovili dodávky vody a čiastočne sa im tiež podarilo obnoviť dodávky elektriny a kúrenia.

Obnovovacie práce pokračujú. Situácia v súvislosti s dodávkami energie v hlavnom meste však zostáva veľmi zložitá,“ uviedol kyjevský primátor Vitalij Kličko na platforme Telegram. Podľa neho budú situáciu v ukrajinskej metropole v ďalších dňoch stále komplikovať aj silné mrazy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Rusko za posledný týždeň vyslalo na Ukrajinu 1100 dronov, viac ako 890 riadených leteckých bômb a vyše 50 rakiet, vrátane balistických rakiet, striel s plochou dráhou letu a rakiet stredného doletu.

Podľa Zelenského Rusko zámerne čakalo na mrazivé počasie, aby zhoršilo situáciu pre ukrajinský ľud. Prezident vyhlásil, že išlo o „cynický ruský teror zameraný konkrétne proti civilistom“. Moskva na jeho komentáre bezprostredne nereagovala.

Ukrajinské ministerstvo energetiky informovalo, že ruské sily v noci na nedeľu opäť zaútočili na energetickú infraštruktúru krajiny a dočasne prerušili dodávky elektriny v Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti.

Tento týždeň neprešiel ani jeden deň bez útokov na energetické zariadenia a kritickú infraštruktúru. Celkovo bolo zaznamenaných 44 útokov,“ uviedla ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková na Telegrame.
