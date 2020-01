Po SARS a MERS ohrozuje Áziu a ďalšie regióny sveta nový koronavírus

Peking 22. januára (TASR) - Čína v stredu varovala, že koronavírus podobný pôvodcovi ochorenia SARS, ktorým sa na jej území doposiaľ nakazilo 440 ľudí a deväť jeho následkom podľahlo, môže zmutovať a šíriť sa ďalej.



Nový, doteraz neznámy vírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša z človeka na človeka. "Je možné, že vírus zmutuje, a ochorenie sa bude šíriť ďalej," povedala na tlačovej konferencii v Pekingu zástupkyňa riaditeľa čínskej národnej zdravotníckej komisie Li Pin. Pacienti s týmto vírusom boli už hlásení v 13 čínskych provinciách. Po jednom prípade potvrdili i Japonsko a Južná Kórea, v Thajsku sú nakazené tri osoby. V utorok 21. januára potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom aj Taiwan a USA.



Odborníci predpokladajú, že vírus sa začal šíriť z mesta Wu-chan. Prví ľudia sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch, na ktorých sa predávajú ryby a iné živé zvieratá, najmä hydina. Pre závažnosť ochorenia a prítomnosť nového druhu koronavírusu krajiny juhovýchodnej Ázie prijali opatrenia na zabránenie šíreniu nákazy a zaviedli zvýšené kontroly zdravotného stavu na letiskách. Európske krajiny zatiaľ monitorujú epidemiologickú situáciu.



V tejto súvislosti TASR ponúka prehľad predošlých výskytov ochorení spôsobených koronavírusom.



Na svojej webovej stránke Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) uvádza, že koronavírusy sú pleomorfné RNA vírusy (okrúhle, oválne až podlhovasté) so špirálovou symetriou. Do čeľade Coronaviridae patrí viacero vírusov patogénnych pre zvieratá. Tieto vírusy okrem infekčnej nádchy spôsobujú časté ochorenia hospodárskych a domácich zvierat. Koronavírusy postihujúce človeka sa delia do dvoch rodov: rod Coronavirus napáda respiračný trakt a u ľudí môže vyvolať nádchu až pneumóniu; rod Torovirus tvoria tzv. ľudské črevné koronavírusy.



Do roku 2002 choroby ľudí na koronavírusovú infekciu predstavovali nevýznamné hnačkové ochorenia alebo postihnutie horných dýchacích ciest v podobe bežného prechladnutia.



Výrazná zmena situácie nastala v zime 2002-2003, keď sa prejavilo ochorenie nazvané ťažký akútny respiračný syndróm (Severe Acute Respiratory Syndrom, SARS), vyvolané koronavírusom. Ochorenie prebiehalo ako ťažká atypická pneumónia. Išlo o závažné, neraz smrteľné ochorenie. Jeho príznakmi boli vysoká teplota (nad 38° C), suchý kašeľ, krátky dych, ťažkosti s dýchaním. Pridružiť sa mohli aj ďalšie symptómy: bolesti hlavy, stuhnutosť svalov, nechutenstvo či hnačky.



Pôvodca SARS (SARS-CoV) sa líšil od známych ľudských koronavírusov. Podľa WHO bol vírus identifikovaný v roku 2003. Pôvodne išlo o vírus zvieracieho pôvodu (vírus izolovaný zo zdravej cibetky bol takmer zhodný s pôvodcom SARS). U človeka bol prvýkrát zistený v juhočínskej provincii Kuang-tung v roku 2002.



V čase epidémie sa koronavírus rozšíril do 26 krajín a v roku 2003 zdravotnícke orgány zaznamenali vyše 8000 prípadov SARS, pričom zomrelo 774 ľudí.



Globálna epidémia sa skončila v júli 2003, potom sa podľa WHO vyskytli len štyri prípady: tri razy v laboratóriách ako nehody a raz na juhu Číny prenosom zo zvieraťa na človeka.



V Libanone 9. mája 2014 zaznamenali prvý prípad výskytu blízkovýchodného respiračného syndrómu (MERS). Muž, ktorý prišiel do nemocnice s tým, že sa necítil dobre a po krátkom čase ho prepustili, sa pred ochorením vrátil z cesty po krajinách Perzského zálivu a zo Saudskej Arábie. Práve táto krajina sa považovala za ohnisko výskytu MERS.



ÚVZ SR definuje MERS ako vírusové respiračné ochorenie spôsobené vírusom MERS-CoV (koronavírus). Vedecké analýzy naznačili, že zdrojom nákazy boli jednohrbé ťavy. Prvé prípady, keď sa zaznamenal prenos z človeka na človeka, boli v roku 2012 v Saudskej Arábii. Sporadický výskyt hlásili aj v Európe, prevažne u ľudí cestujúcich častejšie do krajín Blízkeho východu. Väčšia epidémia MERS-CoV mimo Arabského polostrova bola v Južnej Kórei.



V blízkovýchodnom regióne bolo k júnu 2015 zaznamenaných 1155 prípadov MERS z toho 479 smrteľných. V Európe bolo hlásených 15 prípadov.



TASR v tejto súvislosti ponúka prehľad doterajšieho výskytu neznámeho koronavírusu.



- 9. januára 2020 - Príčinou ochorenia dýchacích ciest, ktorým sa v Číne nakazili desiatky ľudí, je nový typ koronavírusu. Vyplynulo to z predbežných zistení expertov. Formou infekčného zápalu pľúc sa nakazilo v meste Wu-chan v centrálnej provincii Chu-pej najmenej 44 osôb.



- 10. januára - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) odporučil občanom cestujúcim do Číny, aby prijali opatrenia na ochranu svojho zdravia. V meste Wu-chan sa na začiatku januára vyskytlo 59 prípadov vírusovej pneumónie. Epidemiológovia odporučili, aby sa každý, kto cestuje do Číny, dal predtým zaočkovať proti chrípke. Počas pobytu v krajine by sa mal vyhýbať miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat a tiež priamemu kontaktu s ďalšími zvieratami. Treba dodržiavať prísnu hygienu potravín a počas návštevy i po nej sledovať zdravotný stav.



- 11. januára - Život 61-ročného muža si v Číne vyžiadalo zatiaľ neznáme pľúcne ochorenie, ktoré podľa predbežných laboratórnych výsledkov spôsobuje nový vírus z toho istého rodu, ako aj SARS. K tomuto dňu bolo v meste Wu-chan hospitalizovaných 41 ľudí nakazených novým vírusom, pričom jedna osoba ešte 9. januára ochoreniu podľahla.



- 13. januára - WHO potvrdila v Thajsku prvý prípad nového vírusu, ktorý sa skrýva za epidémiou zápalu pľúc v Číne. Podľa WHO nakazená osoba pricestovala z mesta Wu-chan a hospitalizovali ju v Thajsku 8. januára po tom, čo jej diagnostikovali mierny zápal pľúc. Laboratórne testy následne potvrdili, že ochorenie spôsobil nový koronavírus.



- 16. januára - Nemeckí vedci vyvinuli prvý test na diagnostiku nového koronavírusu, ktorý sa objavil najprv v centrálnej Číne a neskôr aj v Thajsku a Japonsku. Christian Drosten, riaditeľ inštitútu virológie v berlínskej nemocnici Charité, povedal, že jeho tím vyvinul test, ktorý laboratóriám umožní spoľahlivú diagnostiku nového koronavírusu "vo veľmi krátkom čase".



- 16. januára - Japonsko potvrdilo prvý prípad nového vírusu, ktorý sa objavil v Číne. Podľa japonského ministerstva zdravotníctva hospitalizovali 10. januára muža, ktorý navštívil mesto Wu-chan, epicentrum epidémie. Do nemocnice prišiel štyri dni po návrate do Japonska a hlásil neustálu horúčku.



- 17. januára - Druhá osoba podľahla v Číne novému vírusu. Stal sa ňou 69-ročný muž, zomrel 15. januára v meste Wu-chan.



- 18. januára - Čínske úrady identifikovali ďalšie štyri prípady v rámci epidémie zápalu pľúc, súvisiacej so šírením nového druhu koronavírusu. Celkový počet nakazených stúpol na 45, oznámila zdravotná komisia mesta Wu-chan.



- 19. januára - Ďalších 17 osôb v Číne bolo diagnostikovaných v rámci epidémie zápalu pľúc, ktorá súvisí so šírením nového druhu koronavírusu. Celkový počet nakazených sa zvýšil na 62.



- 20. januára - Pneumológ Čung Nan-šan, ktorý pomohol v roku 2003 zistiť rozsah epidémie SARS, potvrdil, že nový, doteraz neznámy koronavírus spôsobujúci zápal pľúc, sa prenáša z človeka na človeka.



- 20. januára - V Južnej Kórei potvrdili prvý prípad ochorenia spôsobeného neznámym kmeňom koronavírusu. Ako informovalo Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC), u 35-ročnej Číňanky zistili 19. januára po príchode na medzinárodné letisko v Inčcheone horúčku, problémy s dýchaním a iné príznaky. Následne bola pozitívne testovaná na neznámy koronavírus.



- 20. januára - V Číne pribudli 18. a 19. januára desiatky nových prípadov zápalu pľúc, ktorý spôsobil doteraz neznámy druh koronavírusu. Hlásené boli už aj mimo mesta Wu-chan, odkiaľ sa vírus začal šíriť. Vo Wu-chane evidovali cez víkend (18. a 19.1.) 136 nových prípadov, chorobe tam podľahla tretia osoba.



- 21. januára - USA oznámili prvý prípad nákazy novým koronavírusom, vyskytol sa v oblasti mesta Seattle v štáte Washington. Infikovaný muž sa vrátil z návštevy Číny.



- 21. januára - Počet ľudí, ktorí sa nakazili v Číne novým koronavírusom, sa zvýšil na 291. Čínske úrady zaznamenali takmer 80 nových potvrdených prípadov nákazy, ktorej doposiaľ podľahli štyria ľudia.



- 22. januára - Britské úrady vyhradia na najväčšom londýnskom letisku Heathrow priestor pre cestujúcich prichádzajúcich z oblastí postihnutých novým koronavírusom.