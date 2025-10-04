< sekcia Zahraničie
Po sčítaní viac než 20 percent okrskov vedie v ČR hnutie ANO
Na treťom mieste po sčítaní niečo cez pätiny okrskov bolo hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 10,75 percentami hlasov, SPD mala 8,36 percenta, Motoristi 7,53 percenta a Piráti 7,01 percenta.
Praha 4. októbra (TASR) - Po sčítaní viac než 20 percent okrskov viedlo vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu hnutie ANO so ziskom 39,19 percenta hlasov. Na druhom mieste bola priebežne koalícia SPOLU s podporou 19,36 percenta voličov. Informuje o tom TASR podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ).
Volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 14.00 h a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy. Výsledky zverejňuje ČSÚ a to, kto voľby vyhral, by podľa odhadov malo byť jasné večer.
Česi si počas piatka a soboty vyberali 200 zástupcov z 26 rôznych politických zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov. Volili v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov a celkom sa v nich nachádza okolo 14.800 okrskov. Z viacerých miest hlásili rekordnú účasť.
V predošlých voľbách do dolnej komory Parlamentu ČR v roku 2021 zaznamenali volebnú účasť 65,43 percenta. O voličov sa vtedy uchádzalo 22 politických subjektov, do snemovne sa dostali štyri z nich - koalícia SPOLU, hnutie ANO, koalícia Pirátov a STAN a hnutie SPD.
