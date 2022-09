Po sérii bodných útokov v Kanade hlásia 10 mŕtvych a 15 zranených

Ottawa 5. septembra (TASR) – Desať ľudí zahynulo v nedeľu pri sérii bodných útokov v dvoch odľahlých kanadských komunitách. Oznámila to tamojšia polícia, ktorá pátranie po dvoch podozrivých rozšírila na tri provincie v strednej a západnej časti krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



K útokom došlo na 13 miestach v komunite James Smith Cree Nation a v dedine Weldon v provincii Saskatchewan. Celkovo 15 zo zranených dosiaľ prepravili do rôznych nemocníc, a to aj pomocou vrtuľníkov.



Polícia sa zatiaľ nevyjadrila k možnému motívu. Niektoré obete však podľa nej boli zjavne napadnuté zámerne, pokým iné náhodne. Útočníci sú na úteku a okrem Saskatchewanu po nich pátrajú v susedných provinciách Manitoba a Alberta. Polícia zverejnila mená a popis dvoch podozrivých mužov vo veku 31 a 30 rokov.