Po sérii lavín hlásia zo severu Talianska štyri obete
K všetkým incidentom došlo v deň, keď v talianskych horách platí vysoké lavínové nebezpečenstvo.
Autor TASR
Rím 7. februára (TASR) - Štyria ľudia zahynuli a niekoľko ďalších sa zranilo v sobotu pri viacerých lavínach v horách severného Talianska. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
K jednej lavíne došlo v regióne Valtellina v talianskych Alpách. Sneh tam zasiahol troch lyžiarov, z ktorých dvaja zahynuli. Ďalšie dve lavíny hlásia z oblasti Tridentsko, odkiaľ záchranné zložky informujú o ďalších dvoch obetiach.
Incident sa udial aj v Údolí Aosty pri hraniciach so Švajčiarskom a Francúzskom. Lavína tam zavalila dvoch lyžiarov z päťčlennej skupiny. Vďaka svojmu vybaveniu sa im však zo snehu podarilo vyslobodiť.
