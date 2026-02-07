Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026Meniny má Vanda
< sekcia Zahraničie

Po sérii lavín hlásia zo severu Talianska štyri obete

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

K všetkým incidentom došlo v deň, keď v talianskych horách platí vysoké lavínové nebezpečenstvo.

Autor TASR
Rím 7. februára (TASR) - Štyria ľudia zahynuli a niekoľko ďalších sa zranilo v sobotu pri viacerých lavínach v horách severného Talianska. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

K jednej lavíne došlo v regióne Valtellina v talianskych Alpách. Sneh tam zasiahol troch lyžiarov, z ktorých dvaja zahynuli. Ďalšie dve lavíny hlásia z oblasti Tridentsko, odkiaľ záchranné zložky informujú o ďalších dvoch obetiach.

Incident sa udial aj v Údolí Aosty pri hraniciach so Švajčiarskom a Francúzskom. Lavína tam zavalila dvoch lyžiarov z päťčlennej skupiny. Vďaka svojmu vybaveniu sa im však zo snehu podarilo vyslobodiť.

K všetkým incidentom došlo v deň, keď v talianskych horách platí vysoké lavínové nebezpečenstvo.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 7. februára

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí