Po siedmich rokoch sa obnovili lety medzi Benghází a Misurátou

Tripolis 9. marca (TASR) - Po takmer sedem rokov trvajúcej prestávke bolo v utorok obnovené letecké spojenie medzi dôležitým mestom Benghází na východe Líbye a západolíbyjskou Misurátou. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá to označila za ďalší v sérii krokov vedúcich k celonárodnému zmiereniu.



Lietadlo spoločnosti Afriqiyah Airways, ktoré odštartovalo z Benghází, pristálo okolo 09.00 h miestneho času v Misuráte. Letecká spoločnosť uviedla, že lietadlá na tejto linke budú lietať štyrikrát do týždňa.



Leteckú spoločnosť Afriqiyah Airways založil ešte líbyjský vodca Muammar Kaddáfí, ktorý bol moci zbavený a zabitý v roku 2011 počas povstania podporovaného silami NATO.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO a ktoré viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. V krajine sú dve mocenské centrá: kým východná časť Líbye je verná vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi, ktorého baštou je Benghází, v meste Tripolis sídli vláda podporovaná OSN. Krajina sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.



Prímerie vyhlásené v októbri minulého roka a výber kandidáta na predsedu vlády vo februári - schválený oboma hlavnými regionálnymi mocenskými centrami - priniesli nádej, že nová dočasná vláda môže priviesť krajinu k voľbám, ktoré by sa mali konať v decembri, poznamenala AFP.



Októbrové prímerie okrem zostavovania jednotnej vlády počítalo aj s opätovným otvorením kľúčových vzdušných a pozemných trás. Diskutuje sa aj o opätovnom otvorení hlavnej cesty spájajúcej východ a západ krajiny.



V posledných týždňoch bolo v Líbyi na mnohých miestach vykonané odmínovanie, sústredilo sa najmä na okolie mesta Syrta, ktorým počas väčšiny minulého roka prechádzala frontová línia.