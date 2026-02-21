< sekcia Zahraničie
Po silnom snežení pretrváva v Alpách nebezpečenstvo lavín

Autor TASR
Mníchov/Viedeň 21. februára (TASR) – V Alpách a okolitej oblasti bojujú s následkami silného sneženia. Nebezpečenstvo lavín zostáva vysoké. V Rakúsku, na severe Talianska a vo Švajčiarsku pri nich prišlo v posledných dňoch o život viacero ľudí. V Slovinsku boli aj v sobotu bez elektriny desaťtisíce ľudí. Informovali o tom agentúry DPA a APA, píše TASR.
V južnom Bavorsku očakávali nemeckí meteorológovia ďalšie snehové zrážky od nadmorskej výšky 1000 metrov a vzhľadom na množstvo nového snehu tam panovalo zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Vo výškach nad 1600 metrov bolo toto nebezpečenstvo veľké.
V Rakúsku len v piatok zahynulo pri lavínach päť ľudí. Štyri obete hlásili zo spolkovej krajiny Tirolsko, jednu z Vorarlberska. V sobotu zachytila lavína v tirolskom stredisku Serfaus jednu osobu, ktorú sa po nájdení snažili neúspešne oživiť, oznámila polícia.
V Tirolsku, kde v posledných dňoch napadalo 40 centimetrov snehu, úrady zaznamenali v piatok viac ako 30 výjazdov záchranárov k lavínam. V uplynulých siedmich dňoch hlásili v tejto spolkovej krajine 200 lavín. V sobotu tam nasadili aj armádu, aby prieskumnými letmi posúdila situáciu a prepravovala horských záchranárov.
Silné sneženie hlásili aj na západe Maďarska. V meste Kőszeg tam v piatok namerali 36 centimetrov čerstvého snehu a v Šoprone v sobotu 27 centimetrov. Silné nárazy vetra vytvárali v oblasti tiež snehové záveje.
Značné sneženie postihlo aj severovýchod Slovinska. V okolí mesta Maribor bolo v sobotu bez elektriny ešte 29.000 domácností. V piatok sa výpadok prúdu dotkol 70.000 zákazníkov.
