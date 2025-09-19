< sekcia Zahraničie
Po silnom zemetrasení na Kamčatke nehlásia škody ani zranených
Pre otrasy bolo vydaných viacero varovaní pred cunami, ktoré úrady neskôr zrušili.
Autor TASR
Moskva 19. septembra (TASR) - Silné zemetrasenie zasiahlo pobrežie Kamčatky na ruskom Ďalekom východe, uviedol v piatok tamojší gubernátor Vladimir Solodov. Oznámil, že neboli hlásené žiadne škody či zranenia. Pre otrasy bolo vydaných viacero varovaní pred cunami, ktoré úrady neskôr zrušili, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters a TASS.
Americký geologický úrad (USGS) nameral magnitúdu 7,8 v hĺbke desať kilometrov, ktorú následne potvrdilo aj ruské ministerstvo pre krízové situácie. Epicentrum sa nachádzalo 128 kilometrov východne od mesta Petropavlovsk-Kamčatskij.
Nasledovala séria dotrasov s magnitúdou 5,8. Solodov v priamom prenose televízie Rossija 24 uviedol, že zemetrasenie tiež patrilo len k dotrasom. Vyskytujú sa od silného zemetrasenia z 30. júla s magnitúdou 8,7, po ktorom nasledovala aj erupcia sopky. Odvtedy bolo podľa Solodova zaznamenaných približne 2000 dotrasov.
„Toto ráno zas testovalo odolnosť obyvateľov Kamčatky,“ napísal na gubernátor na Telegrame. „Hneď po otrasoch sme začali s rýchlou kontrolou sociálnych inštitúcií a obytných budov,“ dodal.
