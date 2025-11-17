< sekcia Zahraničie
Po silných dažďoch záplavy: Postihli túto obľúbenú destináciu
V metropole Ligúrie Janov sa v štvrti Pegli zrútil oporný múr, ktorý poškodil niekoľko áut a v oblasti museli byť prerušené dodávky plynu a elektriny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 17. novembra (TASR) — Rozsiahle škody spôsobili vytrvalé dažde, ktoré v nedeľu zasiahli talianske regióny Ligúria, Toskánsko a Emilia-Romagna. Informovala o tom agentúra APA.
V metropole Ligúrie Janov sa v štvrti Pegli zrútil oporný múr, ktorý poškodil niekoľko áut a v oblasti museli byť prerušené dodávky plynu a elektriny.
V Janove voda zaplavila mnohé ulice, ktoré miestami pripomínali potoky. V blízkosti pozemnej lanovky Sant'Anna spadol strom. Hasiči museli evakuovať cestujúcich zo zablokovanej kabínky; zranený nebol nikto. Pozemná lanovka bola dočasne odstavená.
Vedenie mesta vyzvalo obyvateľov, aby nikam zbytočne necestovali a vyhýbali sa nebezpečným oblastiam, ako sú podchody, mosty a brehy riek. Mestské parky, záhrady a cintoríny boli dočasne zatvorené.
Dažde spôsobili značné problémy aj na severe Toskánska, konkrétne v provincii Lucca, kde došlo k zosuvom pôdy. Záchranné zložky zostali v stave pohotovosti z dôvodu očakávaných ďalších zrážok.
Talianska civilná ochrana očakáva v nasledujúcich hodinách v severnom Taliansku a Toskánsku opätovné zhoršenie poveternostných podmienok.
V metropole Ligúrie Janov sa v štvrti Pegli zrútil oporný múr, ktorý poškodil niekoľko áut a v oblasti museli byť prerušené dodávky plynu a elektriny.
V Janove voda zaplavila mnohé ulice, ktoré miestami pripomínali potoky. V blízkosti pozemnej lanovky Sant'Anna spadol strom. Hasiči museli evakuovať cestujúcich zo zablokovanej kabínky; zranený nebol nikto. Pozemná lanovka bola dočasne odstavená.
Vedenie mesta vyzvalo obyvateľov, aby nikam zbytočne necestovali a vyhýbali sa nebezpečným oblastiam, ako sú podchody, mosty a brehy riek. Mestské parky, záhrady a cintoríny boli dočasne zatvorené.
Dažde spôsobili značné problémy aj na severe Toskánska, konkrétne v provincii Lucca, kde došlo k zosuvom pôdy. Záchranné zložky zostali v stave pohotovosti z dôvodu očakávaných ďalších zrážok.
Talianska civilná ochrana očakáva v nasledujúcich hodinách v severnom Taliansku a Toskánsku opätovné zhoršenie poveternostných podmienok.