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Po silných zemetraseniach vo Venezuele hlásia 32 obetí a 700 zranených
Americká geologická služba USGS odhaduje že množstvo počet obetí by sa mohlo pohybovať medzi 10.000 a 100.000.
Autor TASR,aktualizované
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Caracas 25. júna (TASR) - Po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele dočasná prezidentka krajiny Delcy Rodríguezová vo štvrtok ráno informovala o prvých obetiach. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Americká geologická služba USGS odhaduje že množstvo počet obetí by sa mohlo pohybovať medzi 10.000 a 100.000 a predpokladá aj rozsiahle škody. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
Prezidentka upozornila, že počet obetí bude stúpať, keďže záchranári prehľadávajú zrútené budovy a pohotovostné jednotky ešte len postupne prenikajú do zničených oblastí. Podľa jej slov bol najviac postihnutý štát La Guaira, ktorý sa rozprestiera na pobreží severne od Caracasu.
„Zrútili sa desiatky budov a my sa venujeme náročnej úlohe zachraňovania životov, ktoré nám Boh dovolí zachrániť. Štát La Guaira čelí skutočnej tragédii a je zónou katastrofy“ povedala Rodríguezová v prejave k národu.
Sever Venezuely najskôr zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a o menej ako minútu nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas, informovala USGS.
Pomoc postihnutej krajine už prisľúbili Spojené štáty, Salvádor a Dominikánska republika. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že zriadilo krízový tím a v spolupráci s venezuelskou vládou koordinuje vyslanie pátracích a záchranných jednotiek, ako aj humanitárnej a lekárskej pomoci. Salvádor do krajiny pošle 300 záchranárov a 50 ton humanitárnej pomoci. Dominikánska republika poskytne špecializované vojenské a záchranné tímy.
Prezidentka upozornila, že počet obetí bude stúpať, keďže záchranári prehľadávajú zrútené budovy a pohotovostné jednotky ešte len postupne prenikajú do zničených oblastí. Podľa jej slov bol najviac postihnutý štát La Guaira, ktorý sa rozprestiera na pobreží severne od Caracasu.
„Zrútili sa desiatky budov a my sa venujeme náročnej úlohe zachraňovania životov, ktoré nám Boh dovolí zachrániť. Štát La Guaira čelí skutočnej tragédii a je zónou katastrofy“ povedala Rodríguezová v prejave k národu.
Sever Venezuely najskôr zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,2 a o menej ako minútu nasledovalo druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas, informovala USGS.
Pomoc postihnutej krajine už prisľúbili Spojené štáty, Salvádor a Dominikánska republika. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že zriadilo krízový tím a v spolupráci s venezuelskou vládou koordinuje vyslanie pátracích a záchranných jednotiek, ako aj humanitárnej a lekárskej pomoci. Salvádor do krajiny pošle 300 záchranárov a 50 ton humanitárnej pomoci. Dominikánska republika poskytne špecializované vojenské a záchranné tímy.