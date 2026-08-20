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Po smrteľnom útoku medveďa zabili v Altajskej republike päť jedincov
Hovorca regionálnej vlády Michail Maximov pre ruskú tlačovú agentúru TASS uviedol, že boli vydané ďalšie povolenia na odstrel medveďov.
Autor TASR
Moskva 20. augusta (TASR) - Ruskí poľovníci usmrtili päť medveďov po tom, ako 29-ročnú ženu počas kempovania v pohorí Altaj napadol jeden jedinec a usmrtil ju, uviedli vo štvrtok úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
K útoku došlo v blízkosti dediny Artybaš v Altajskej republike, neďaleko hraníc s Mongolskom, Čínou a Kazachstanom. Žena tam kempovala so svojím priateľom.
Hovorca regionálnej vlády Michail Maximov pre ruskú tlačovú agentúru TASS uviedol, že boli vydané ďalšie povolenia na odstrel medveďov.
„Keďže sa medvede čoraz častejšie objavujú v dedinách, regulácia ich populácie je nevyhnutným opatrením na zaistenie bezpečnosti obyvateľov,“ povedal.
Úrady po smrteľnom útoku zaviedli obmedzenia na pobyt v prírode a odporučili obyvateľom a turistom, aby sa od 20.00 h do 10.00 h nepohybovali po okolí.
Polícia a poľovníci zároveň zorganizovali hliadky a na monitorovanie oblasti nasadili aj drony.
Tamojšie úrady upozornili, že v danej lokalite žije početná populácia medveďov a že sa čoraz častejšie približujú k obývaným oblastiam. Ruské orgány civilnej ochrany varovali turistov pred pretrvávajúcim nebezpečenstvom.
K útokom medveďov na ľudí dochádza v Rusku pravidelne, aj keď prípady končiace smrťou nie sú časté.
K útoku došlo v blízkosti dediny Artybaš v Altajskej republike, neďaleko hraníc s Mongolskom, Čínou a Kazachstanom. Žena tam kempovala so svojím priateľom.
Hovorca regionálnej vlády Michail Maximov pre ruskú tlačovú agentúru TASS uviedol, že boli vydané ďalšie povolenia na odstrel medveďov.
„Keďže sa medvede čoraz častejšie objavujú v dedinách, regulácia ich populácie je nevyhnutným opatrením na zaistenie bezpečnosti obyvateľov,“ povedal.
Úrady po smrteľnom útoku zaviedli obmedzenia na pobyt v prírode a odporučili obyvateľom a turistom, aby sa od 20.00 h do 10.00 h nepohybovali po okolí.
Polícia a poľovníci zároveň zorganizovali hliadky a na monitorovanie oblasti nasadili aj drony.
Tamojšie úrady upozornili, že v danej lokalite žije početná populácia medveďov a že sa čoraz častejšie približujú k obývaným oblastiam. Ruské orgány civilnej ochrany varovali turistov pred pretrvávajúcim nebezpečenstvom.
K útokom medveďov na ľudí dochádza v Rusku pravidelne, aj keď prípady končiace smrťou nie sú časté.