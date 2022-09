Po smrti kráľovnej čaká zmena bankovky, známky i hymnu

Londýn 9. septembra (TASR) — Súčasné britské bankovky s podobizňou kráľovnej Alžbety II., ktorá zomrela vo štvrtok vo veku 96 rokov, naďalej zostávajú zákonným platidlom. Oznámila to na svojej webovej stránke Bank of England (BoE) s tým, že o ďalších krokoch bude informovať po skončení obdobia smútku.



Banka pripomenula, že Alžbeta II. bola prvým monarchom, ktorý sa objavil na jej platidlách.



Guvernér BoE Andrew Bailey v mene banky a jej zamestnancov zároveň vyjadril úprimnú sústrasť kráľovskej rodine. "S hlbokým zármutkom som sa dozvedel o smrti Jej Veličenstva kráľovnej... Pre väčšinu z nás je to jediná hlava štátu, ktorú sme poznali, a budeme si ju pamätať ako inšpiratívnu osobnosť pre našu krajinu a Spoločenstvo národov," uvádza sa vo vyhlásení BoE.



V platnosti takisto zostávajú známky s podobizňou kráľovnej vydané Kráľovskou poštou (Royal Mail). Tú však postupne nahradí podobizeň jeho syna Charlesa, ktorý sa v okamihu jej smrti stal novým monarchom. Keďže Alžbeta II. bola na tróne 70 rokov, mnohí Briti zažijú takúto zmenu na známkach prvýkrát vo svojom živote, poznamenal nemecký denník Kieler Nachrichten.



Zmeny neobídu ani slávne britské liatinové červené poštové schránky, nesúce na prednej strane iniciály panovníka, za vlády ktorého boli umiestnené. Tie z čias Alžbety II. majú nápis "EIIR" (Elizabeth II Regina, Regina je latinsky kráľovná). V uliciach sa však stále nájdu aj schránky s písmenami "GVIR", čo znamená George VI Rex, teda kráľ Juraj VI. (Rex je latinsky kráľ). Juraj VI. bol otcom Alžbety II.



Zmeniť sa bude musieť aj text britskej hymny. Ak je monarchom muž, spieva sa v nej "God save the King" (Bože, ochraňuj kráľa), ak žena, verš sa mení na "God save the Queen" (Bože, ochraňuj kráľovnú).