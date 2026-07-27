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Po smrtiacej streľbe v USA zadržali jedného podozrivého
Guvernér štátu Washington Bob Ferguson uviedol, že o situácii dostáva pravidelné hlásenia a na pomoc miestnej polícii boli nasadené špeciálne jednotky SWAT štátnej polície.
Autor TASR
Seattle 27. júla (TASR) - V súvislosti so streľbou na gastronomickom festivale neďaleko veže Space Needle v Seattli, ktorá si v nedeľu miestneho času vyžiadala dve obete a päť zranených, zadržali jednu podozrivú osobu. Oznámila to v pondelok starostka Seattlu Katie Wilsonová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
K incidentu došlo v turistami obľúbenej štvrti v severozápadnej časti mesta. Predstavitelia miestneho hasičského zboru medzičasom potvrdili, že o život prišli dvaja ľudia, uviedli stanice NBC News a CNN.
V areáli Seattle Center sa strieľalo počas festivalu „Bite of Seattle“ o približne 18.00 h miestneho času (v pondelok o 3.00 h SELČ). Na miesto dorazili záchranári a príslušníci polície, ktorí oblasť evakuovali.
Zdravotnícke zariadenie Harborview Medical Center prijalo päť zranených - dvojročné dieťa, 23-ročného muža a tri dospelé ženy, pričom jedna z nich je v kritickom stave, píše agentúra AP.
Guvernér štátu Washington Bob Ferguson uviedol, že o situácii dostáva pravidelné hlásenia a na pomoc miestnej polícii boli nasadené špeciálne jednotky SWAT štátnej polície.
Festival sa koná od roku 1982 a podľa informácií zverejnených na svojej webovej stránke každoročne priláka približne 350.000 návštevníkov.
K incidentu došlo v turistami obľúbenej štvrti v severozápadnej časti mesta. Predstavitelia miestneho hasičského zboru medzičasom potvrdili, že o život prišli dvaja ľudia, uviedli stanice NBC News a CNN.
V areáli Seattle Center sa strieľalo počas festivalu „Bite of Seattle“ o približne 18.00 h miestneho času (v pondelok o 3.00 h SELČ). Na miesto dorazili záchranári a príslušníci polície, ktorí oblasť evakuovali.
Zdravotnícke zariadenie Harborview Medical Center prijalo päť zranených - dvojročné dieťa, 23-ročného muža a tri dospelé ženy, pričom jedna z nich je v kritickom stave, píše agentúra AP.
Guvernér štátu Washington Bob Ferguson uviedol, že o situácii dostáva pravidelné hlásenia a na pomoc miestnej polícii boli nasadené špeciálne jednotky SWAT štátnej polície.
Festival sa koná od roku 1982 a podľa informácií zverejnených na svojej webovej stránke každoročne priláka približne 350.000 návštevníkov.