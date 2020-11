Po sobotňajšom rekorde v Rakúsku pribudlo 5933 nových prípadov nákazy

Viedeň 8. novembra (TASR) - Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Rakúsku po sobotňajšom maxime od začiatku pandémie v nedeľu znova výrazne klesol. V krajine za posledných 24 hodín hlásili 5933 ďalších infikovaných, ako aj 34 úmrtí. Informovala o tom agentúra APA s tým, že pokles prípadov možno pripísať nižšiemu počtu testov vykonávaných počas víkendu.



V krajine okrem toho mierne klesol počet ľudí hospitalizovaných s ochorením Covid-19, a to na 2992, hoci v porovnaní s predošlým víkendom je to nárast o 54 percent. Výraznejšie zároveň stúpol počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti - za deň o 27 na aktuálnych 459.



V sobotu rakúske úrady oznámili rekordných 8241 nových prípadov nákazy. Celkovo krajina od začiatku pandémie eviduje 153.153 pozitívne testovaných a 1411 súvisiacich úmrtí. Z nákazy koronavírusom sa vyliečilo 91.719 ľudí.



V sobotu dopoludnia evidovali po prvý raz aj viac ako 60.000 aktívnych prípadov infekcie - podľa údajov ministerstiev vnútra a zdravotníctva ich bolo konkrétne 60.023.



Najviac nových prípadov za uplynulý deň hlásili zo spolkových krajín Horné Rakúsko (1608), Dolné Rakúsko (1370), Tirolsko (808) a Štajersko (752). V hlavnom meste Viedeň to bolo 522 novoifikovaných.