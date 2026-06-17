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Po správach o stave nórskej princeznej stúpol počet darcov orgánov
Pacienti sú do zoznamu čakateľov na transplantáciu pľúc spravidla zaradení vtedy, keď sa predpokladá, že bez nej by im zostával približne jeden rok života.
Autor TASR
Oslo 17. júna (TASR) - Počet potenciálnych darcov orgánov v Nórsku prudko vzrástol po tom, ako bola korunná princezná Mette-Marit začiatkom mesiaca zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy, ktorá jej spôsobuje ťažkosti s dýchaním a obmedzuje jej každodenný život. V poslednom období sa na verejnosti objavuje s kyslíkovou podporou.
Kráľovský palác 5. júna oznámil, že Mette-Marit bola zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc. Odvtedy sa podľa nórskej tlačovej agentúry NTB s odvolaním sa na Nadáciu pre darcovstvo orgánov zaregistrovalo približne 12.000 darcov orgánov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide podľa agentúry DPA o približne 180-násobný nárast.
Pacienti sú do zoznamu čakateľov na transplantáciu pľúc spravidla zaradení vtedy, keď sa predpokladá, že bez nej by im zostával približne jeden rok života.
Nadácia uvádza, že v súčasnosti čaká na tento orgán približne 600 pacientov. Zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc je v súčasnosti relatívne krátky, uviedol pneumológ Are Holm.
V Nórsku funguje systém predpokladaného súhlasu s darcovstvom orgánov, čo znamená, že zosnulé osoby sú považované za potenciálnych darcov, ak počas svojho života výslovne nevyjadrili nesúhlas s darovaním. Lekári to však vždy konzultujú s príbuznými zosnulých, ktorí môžu odobratie orgánov odmietnuť. (Spomínaný nárast počtu darcov sa týka ľudí, ktorí sa zaregistrovali ako darcovia počas života, pozn. TASR).
Mette-Marit (52) je manželkou následníka trónu od roku 2001. V posledných mesiacoch bola v centre pozornosti aj pre svoje predchádzajúce kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj pre problémy so zákonom jej syna Mariusa Borga Höibyho, ktorého súd v Osle v pondelok odsúdil na štyri roky väzenia za znásilnenie.
Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy, ktorá jej spôsobuje ťažkosti s dýchaním a obmedzuje jej každodenný život. V poslednom období sa na verejnosti objavuje s kyslíkovou podporou.
Kráľovský palác 5. júna oznámil, že Mette-Marit bola zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc. Odvtedy sa podľa nórskej tlačovej agentúry NTB s odvolaním sa na Nadáciu pre darcovstvo orgánov zaregistrovalo približne 12.000 darcov orgánov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide podľa agentúry DPA o približne 180-násobný nárast.
Pacienti sú do zoznamu čakateľov na transplantáciu pľúc spravidla zaradení vtedy, keď sa predpokladá, že bez nej by im zostával približne jeden rok života.
Nadácia uvádza, že v súčasnosti čaká na tento orgán približne 600 pacientov. Zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc je v súčasnosti relatívne krátky, uviedol pneumológ Are Holm.
V Nórsku funguje systém predpokladaného súhlasu s darcovstvom orgánov, čo znamená, že zosnulé osoby sú považované za potenciálnych darcov, ak počas svojho života výslovne nevyjadrili nesúhlas s darovaním. Lekári to však vždy konzultujú s príbuznými zosnulých, ktorí môžu odobratie orgánov odmietnuť. (Spomínaný nárast počtu darcov sa týka ľudí, ktorí sa zaregistrovali ako darcovia počas života, pozn. TASR).
Mette-Marit (52) je manželkou následníka trónu od roku 2001. V posledných mesiacoch bola v centre pozornosti aj pre svoje predchádzajúce kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj pre problémy so zákonom jej syna Mariusa Borga Höibyho, ktorého súd v Osle v pondelok odsúdil na štyri roky väzenia za znásilnenie.