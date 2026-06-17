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Po správach o stave nórskej princeznej stúpol počet darcov orgánov

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Na snímke Mette Marit. Foto: TASR/AP

Pacienti sú do zoznamu čakateľov na transplantáciu pľúc spravidla zaradení vtedy, keď sa predpokladá, že bez nej by im zostával približne jeden rok života.

Autor TASR
Oslo 17. júna (TASR) - Počet potenciálnych darcov orgánov v Nórsku prudko vzrástol po tom, ako bola korunná princezná Mette-Marit začiatkom mesiaca zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Princeznej v roku 2018 diagnostikovali zriedkavú formu pľúcnej fibrózy, ktorá jej spôsobuje ťažkosti s dýchaním a obmedzuje jej každodenný život. V poslednom období sa na verejnosti objavuje s kyslíkovou podporou.

Kráľovský palác 5. júna oznámil, že Mette-Marit bola zaradená na zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc. Odvtedy sa podľa nórskej tlačovej agentúry NTB s odvolaním sa na Nadáciu pre darcovstvo orgánov zaregistrovalo približne 12.000 darcov orgánov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide podľa agentúry DPA o približne 180-násobný nárast.

Pacienti sú do zoznamu čakateľov na transplantáciu pľúc spravidla zaradení vtedy, keď sa predpokladá, že bez nej by im zostával približne jeden rok života.

Nadácia uvádza, že v súčasnosti čaká na tento orgán približne 600 pacientov. Zoznam čakateľov na transplantáciu pľúc je v súčasnosti relatívne krátky, uviedol pneumológ Are Holm.

V Nórsku funguje systém predpokladaného súhlasu s darcovstvom orgánov, čo znamená, že zosnulé osoby sú považované za potenciálnych darcov, ak počas svojho života výslovne nevyjadrili nesúhlas s darovaním. Lekári to však vždy konzultujú s príbuznými zosnulých, ktorí môžu odobratie orgánov odmietnuť. (Spomínaný nárast počtu darcov sa týka ľudí, ktorí sa zaregistrovali ako darcovia počas života, pozn. TASR).

Mette-Marit (52) je manželkou následníka trónu od roku 2001. V posledných mesiacoch bola v centre pozornosti aj pre svoje predchádzajúce kontakty s americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom, ako aj pre problémy so zákonom jej syna Mariusa Borga Höibyho, ktorého súd v Osle v pondelok odsúdil na štyri roky väzenia za znásilnenie.
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