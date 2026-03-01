< sekcia Zahraničie
Po správe o smrti Chameneího začali ľudia v Teheráne oslavovať
Dva iránske zdroje agentúre Reuters uviedli, že Chameneí sa krátko pred začiatkom útokov stretol so Šamchaním a tajomníkom Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alím Laridžáním na bezpečnom mieste.
Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Po správach o smrti iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího sa objavili zábery oslavujúcich obyvateľov v iránskej metropole Teherán. Ľudia v uliciach v noci na nedeľu radostne pokrikovali a motoristi trúbili, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Správy o úmrtí Chameneího, ktoré doposiaľ potvrdil len americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social, sa k obyvateľom iránskej metropoly dostali z iránskych exilových médií, ktoré v krajine monitorujú prostredníctvom satelitu.
Teherán doposiaľ správu o Chameneího smrti oficiálne nepotvrdil, Trump svoje tvrdenia zatiaľ ničím nepodložil.
Tlačová agentúra Tasním, polooficiálny spravodajský portál napojený na Zbor islamských revolučných gárd (IRGC), označila tieto správy za „psychologickú vojnu“.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu predtým uviedol, že existujú „stále väčšie náznaky“, podľa ktorých Chameneí počas americko-izraelských vojenských úderov na Irán zahynul.
Izrael a USA načasovali svoj útok na Irán v sobotu tak, aby sa zhodoval so stretnutím najvyššieho vodcu krajiny Alího Chameneího s jeho najvyššie postavenými poradcami, uviedli dva americké zdroje a jeden americký predstaviteľ oboznámený s touto záležitosťou, napísal portál The Times of Israel.
Izraelskí predstavitelia uviedli, že Chameneí bol zabitý spolu s jeho najvyššími poručíkmi vrátane Alího Šamchaního, vplyvného bývalého tajomníka Rady národnej bezpečnosti, a Mohammada Pakpúra, veliteľa Zboru islamských revolučných gárd.
Dva iránske zdroje agentúre Reuters uviedli, že Chameneí sa krátko pred začiatkom útokov stretol so Šamchaním a tajomníkom Najvyššej rady národnej bezpečnosti Alím Laridžáním na bezpečnom mieste.
AP si tiež všíma, že Irán sa ku Chameneímu po Trumpových tvrdeniach o jeho smrti nevyjadroval.
