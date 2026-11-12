< sekcia Zahraničie
Po štrajku v Španielsku schválili opatrenia v oblasti bývania
Poslanci zároveň odmietli automatické predlžovanie nájomných zmlúv, čo bola jedna z hlavných požiadaviek aktivistov za dostupné bývanie.
Autor TASR
Madrid 12. novembra (TASR) - Španielsky parlament vo štvrtok schválil opatrenia na obmedzenie vysťahovávania nájomníkov a zlepšenie dostupnosti bývania. Stalo sa tak po stredajšom generálnom štrajku a týždňoch protestov proti bytovej kríze, ktoré v krajine prispeli k vypísaniu predčasných volieb. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Podľa agentúry poslanci zároveň odmietli automatické predlžovanie nájomných zmlúv, čo bola jedna z hlavných požiadaviek aktivistov za dostupné bývanie.
Pravicová opozícia, ktorá vedie vo väčšine predvolebných prieskumov pred hlasovaním 29. novembra, sa zaviazala, že tieto opatrenia po prípadnom nástupe k moci zruší.
Nedostupnosť bývania je v Španielsku dlhoročný problém. Celonárodné pobúrenie však vyvolalo septembrové vysťahovanie 87-ročnej madridskej dôchodkyne Maricarmen Abascalovej z bytu, v ktorom prežila väčšinu života, a jej následná smrť.
V Španielsku sa následne konali rozsiahle demonštrácie a v niekoľkých mestách vznikli na celé týždne protestné tábory.
V snahe upokojiť nespokojnosť občanov vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza narýchlo predložila dva legislatívne dekréty. Obsahovali okrem iného posilnenie ochrany nájomníkov pred vysťahovaním a automatické predlžovanie nájomných zmlúv. Menšinovej vláde sa ich však nepodarilo presadiť v parlamente, preto Sánchez rozhodol o vypísaní predčasných volieb, ktoré boli pôvodne naplánované na rok 2027.
Nespokojnosť obyvateľov vyústila v stredu do generálneho štrajku za dostupnejšie bývanie, vyššie mzdy a kvalitnejšie verejné služby. Hlavné odborové zväzy ho zvolali potom, ako parlament odmietol pôvodné dekréty.
Sánchez následne predložil ďalšie dva dekréty, ktoré sa od pôvodne zamietnutých takmer nelíšili. Vo štvrtok o nich rokovala parlamentná stála komisia, v ktorej mala vláda väčšiu šancu na ich schválenie.
Nové opatrenia obmedzujú vysťahovávanie zraniteľných nájomníkov bez zabezpečeného náhradného ubytovania až do konca roka 2030. Zároveň obmedzujú nadobúdanie nehnuteľností takzvanými supími fondmi, ktoré skupujú nehnuteľnosti za nízke ceny s cieľom dosiahnuť čo najvyšší výnos.
Hlavná konzervatívna opozičná Ľudová strana (PP), ktorá pred voľbami vedie vo väčšine prieskumov verejnej mienky, tvrdí, že prijaté opatrenia negatívne ovplyvnia trh s bývaním. Ako riešenie bytovej krízy navrhuje výrazné zvýšenie výstavby nových bytov.
Podľa agentúry poslanci zároveň odmietli automatické predlžovanie nájomných zmlúv, čo bola jedna z hlavných požiadaviek aktivistov za dostupné bývanie.
Pravicová opozícia, ktorá vedie vo väčšine predvolebných prieskumov pred hlasovaním 29. novembra, sa zaviazala, že tieto opatrenia po prípadnom nástupe k moci zruší.
Nedostupnosť bývania je v Španielsku dlhoročný problém. Celonárodné pobúrenie však vyvolalo septembrové vysťahovanie 87-ročnej madridskej dôchodkyne Maricarmen Abascalovej z bytu, v ktorom prežila väčšinu života, a jej následná smrť.
V Španielsku sa následne konali rozsiahle demonštrácie a v niekoľkých mestách vznikli na celé týždne protestné tábory.
V snahe upokojiť nespokojnosť občanov vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza narýchlo predložila dva legislatívne dekréty. Obsahovali okrem iného posilnenie ochrany nájomníkov pred vysťahovaním a automatické predlžovanie nájomných zmlúv. Menšinovej vláde sa ich však nepodarilo presadiť v parlamente, preto Sánchez rozhodol o vypísaní predčasných volieb, ktoré boli pôvodne naplánované na rok 2027.
Nespokojnosť obyvateľov vyústila v stredu do generálneho štrajku za dostupnejšie bývanie, vyššie mzdy a kvalitnejšie verejné služby. Hlavné odborové zväzy ho zvolali potom, ako parlament odmietol pôvodné dekréty.
Sánchez následne predložil ďalšie dva dekréty, ktoré sa od pôvodne zamietnutých takmer nelíšili. Vo štvrtok o nich rokovala parlamentná stála komisia, v ktorej mala vláda väčšiu šancu na ich schválenie.
Nové opatrenia obmedzujú vysťahovávanie zraniteľných nájomníkov bez zabezpečeného náhradného ubytovania až do konca roka 2030. Zároveň obmedzujú nadobúdanie nehnuteľností takzvanými supími fondmi, ktoré skupujú nehnuteľnosti za nízke ceny s cieľom dosiahnuť čo najvyšší výnos.
Hlavná konzervatívna opozičná Ľudová strana (PP), ktorá pred voľbami vedie vo väčšine prieskumov verejnej mienky, tvrdí, že prijaté opatrenia negatívne ovplyvnia trh s bývaním. Ako riešenie bytovej krízy navrhuje výrazné zvýšenie výstavby nových bytov.