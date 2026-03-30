Pondelok 30. marec 2026
STREĽBA NA ŠKOLE: V Argentíne hlásia jedného mŕtveho a osem zranených

Ilustračné foto Foto: TASR/Vladimír Benko

Autor TASR
Buenos Aires 30. marca (TASR) - Pätnásťročný chlapec v pondelok spustil streľbu v škole v argentínskom meste San Cristóbal v provincii Santa Fe, pričom zabil jedného študenta a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia. Polícia strelca zadržala, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Študentka školy Mariano Moreno pre miestne médiá povedala, že chlapec vyšiel z toalety so zbraňou a začal strieľať. Podľa tamojšieho predstaviteľa útočník pravdepodobne použil brokovnicu.

Záchranári ošetrili šesť študentov s povrchovými zraneniami, ktoré utrpeli pri úteku z miesta činu, pričom všetci šiesti sú mimo ohrozenia života. Ďalších dvoch študentov previezli do nemocnice. Jeden z nich je vo vážnom no stabilizovanom stave. Pri streľbe zahynul 13-ročný študent, informoval spravodajský web France24.

K streľbe došlo v čase, keď študenti čakali na vztýčenie argentínskej vlajky - rituál vykonávaný každý deň pred začiatkom vyučovania.

AFP konštatuje, že v Argentíne sú takéto streľby zriedkavé.
