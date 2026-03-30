STREĽBA NA ŠKOLE: V Argentíne hlásia jedného mŕtveho a osem zranených
Podľa tamojšieho predstaviteľa útočník pravdepodobne použil brokovnicu.
Autor TASR
Buenos Aires 30. marca (TASR) - Pätnásťročný chlapec v pondelok spustil streľbu v škole v argentínskom meste San Cristóbal v provincii Santa Fe, pričom zabil jedného študenta a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia. Polícia strelca zadržala, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Študentka školy Mariano Moreno pre miestne médiá povedala, že chlapec vyšiel z toalety so zbraňou a začal strieľať. Podľa tamojšieho predstaviteľa útočník pravdepodobne použil brokovnicu.
Záchranári ošetrili šesť študentov s povrchovými zraneniami, ktoré utrpeli pri úteku z miesta činu, pričom všetci šiesti sú mimo ohrozenia života. Ďalších dvoch študentov previezli do nemocnice. Jeden z nich je vo vážnom no stabilizovanom stave. Pri streľbe zahynul 13-ročný študent, informoval spravodajský web France24.
K streľbe došlo v čase, keď študenti čakali na vztýčenie argentínskej vlajky - rituál vykonávaný každý deň pred začiatkom vyučovania.
AFP konštatuje, že v Argentíne sú takéto streľby zriedkavé.
