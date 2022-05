Po streľbe na škole v Nemecku skončila v nemocnici jedna žena

Berlín 19. mája (TASR) - Na strednej škole v nemeckom meste Bremerhaven sa vo štvrtok odohrala streľba. Hovorkyňa miestnej polície spresnila, že pri incidente utrpela zranenia jedna žena, ktorú previezli do nemocnice. Informovala o tom nemecká tlačová agentúra DPA.



Z prvotných informácií nebolo jasné, či je zranená osoba v ohrození života. Podľa nepotvrdených informácií by malo ísť o zamestnankyňu školy, uviedol miestny spravodajský portál Nord 24. Polícia po incidente prehľadala budovu. Podľa prvotných informácií mohol mať páchateľ komplica, ktorý je úteku. Muži zákona to však nepotvrdili.