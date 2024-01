Po streľbe na strednej škole v Iowe hlásia mŕtvych i zranených

Washington 5. januára (TASR) - Najmenej dve osoby prišli o život a ďalších päť utrpelo zranenia vo štvrtok pri streľbe na strednej škole v meste Perry v americkom štáte Iowa. Jednou z obetí na životoch je podľa amerických médií aj samotný páchateľ, 17-ročný študent. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP a amerických staníc CNN a NBC News.



O život prišiel jeden študent a aj útočník, ktorý si sám spôsobil strelné zranenie, píše AP aj americké médiá s odvolaním sa na predstaviteľov úradov. Medzi zranenými sú ďalší štyria študenti a člen vedenia školy, uviedol Mitch Mortvedt z regionálneho úradu pre verejnú bezpečnosť.



Guvernérka Iowy Kim Reynoldsová na sociálnej sieti X vyjadrila spolupatričnosť so študentami, učiteľmi a rodinami. Dodala, že je v kontakte s orgánmi činnými v trestnom konaní a situáciu monitoruje.



Polícia dostala hlásenie o strelcovi na škole ráno o 7.37 h miestneho času. O niekoľko minút neskôr dorazila na miesto, uviedol šerif iowského okresu Dallas Adam Infante. Policajti podľa Infanteho na mieste našli niekoľko ľudí so zraneniami, no šerif ešte nedokázal povedať, koľko presne je zranených a v akom sú stave.



Policajti v škole našli aj podomácky vyrobené výbušné zariadenie, ktoré zneškodnili. Z dôkazov vyplýva, že útočník konal sám. Verejnosti podľa úradov nehrozí žiadne nebezpečenstvo.



V Perry žije približne 8000 obyvateľov. Mesto leží asi 64 kilometrov severozápadne od metropoly Iowy, mesta Des Moines. Stredná škola, na ktorej došlo k streľbe, je súčasťou školského obvodu s takmer 1800 študentmi.