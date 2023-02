Po streľbe na univerzite v Michigane hlásia tri obete na životoch

Lansing 14. februára (TASR) - Najmenej tri osoby prišli o život a ďalších päť utrpelo zranenia počas streľby v areáli Michiganskej štátnej univerzity v americkom štáte Michigan. Oznámila to v pondelok miestna polícia. TASR správu prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice CNN.



Polícia naďalej pátra po strelcovi. Opísala ho ako muža nižšieho vzrastu s červenými topánkami, džínsovou bundou a šiltovou čiapkou, píše AP.



Políciu upozornili na streľbu krátko po 20.30 h miestneho času (2.30 h v utorok SEČ). Neskôr v areáli univerzity hlásili ďalší takýto incident. Polícia uviedla, že išlo pravdepodobne o jedného strelca. Päť zranených osôb previezli do jednej z nemocníc v meste Lansing.



Študentom a zamestnancom univerzity polícia nariadila, aby vyhľadali úkryt. Vyučovanie, športové tréningy a všetky aktivity v areáli univerzity boli pozastavené na najbližších 48 hodín, uviedla polícia na Twitteri.



Michiganská štátna univerzita (Michigan State University - MSU) sa nachádza v meste East Lansing v Michigane a študuje na nej približne 50.000 ľudí.



Polícia oznámila, že údajný strelec z Michiganu je mŕtvy



Polícia oznámila, že údajný páchateľ, ktorý v pondelok v areáli Michiganskej štátnej univerzity v USA usmrtil tri osoby a ďalším piatim spôsobil zranenia, je mŕtvy. Zastrelil sa v areáli univerzity. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AP.



Muž spustil v pondelok večer streľbu v areáli tejto univerzity. O život prišli tri osoby a ďalších päť zranených previezli do nemocnice.



Oblasť v okolí incidentu prehľadávali stovky policajtov. Polícia údajného páchateľa opísala ako muža nižšieho vzrastu s červenými topánkami, džínsovou bundou a šiltovou čiapkou.



Univerzita zrušila svoje nariadenie z pondelka, ktorým študentom prikázala, aby vyhľadali úkryt.