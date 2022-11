STREĽBA NA VIRGÍNSKEJ UNIVERZITE: Hlásia 3 obete,útočník je na úteku

An update on the active shooter incident at UVA: pic.twitter.com/LLshF8JJcR — Jim Ryan (@presjimryan) November 14, 2022

Richmond 14. novembra (TASR) - Troch mŕtvych a dvoch zranených si vyžiadala v noci na pondelok streľba v areáli Virgínskej univerzity (UVA) v Spojených štátoch. Na sociálnych sieťach to oznámila univerzitná polícia s tým, že útočník je stále na slobode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Univerzitná polícia identifikovala ako podozrivého študenta Darnella Jonesa a uviedla, že do pátrania po ňom sa zapojilo viacero zložiek. Podľa nich má Jones oblečenú. Môže tiež šoférovať čierne SUV.Vedenie univerzity zaslalo študentom mail, v ktorom ich žiada, aby nevychádzali von a dodržiavali nariadenia o zotrvaní v úkryte, keďže situácia nie je doriešená.Streľba na Virgínskej univerzite je najnovším incidentom v rámci vlny násilia páchaného so zbraňami na amerických školách. Podnietilo to vznik debaty o prísnejších obmedzeniach v súvislosti s držbou a prístupom ku zbraniam v Spojených štátov. Právo mať pri sebe zbraň garantuje americkým občanom druhý dodatok ústavy USA.