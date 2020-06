Po streľbe v Minneapolise hlásia jedného mŕtveho, 11 zranených

Minneapolis 21. júna (TASR) - Najmenej jeden človek zahynul a jedenásti ďalší utrpeli v noci na nedeľu zranenia pri streľbe v americkom meste Minneapolis, oznámila nadránom miestneho času tamojšia polícia.



Zranení nie sú v ohrození života, spresnila polícia po predošlej informácii o desiatich postrelených, ktorých previezli do nemocníc so "zraneniami rôznej závažnosti", informuje agentúra AP.



Polícia v prvom tvíte po hlásení incidentu vyzvala verejnosť, aby sa vyhýbala príslušnej lokalite v obchodnej štvrti Uptown, kde sa nachádza rovnomenné historické kino i viacero barov a reštaurácií. Fotografie zverejnené na sociálnych médiách ukazovali okná kina a ďalšej budovy rozbité pri streľbe, na chodníku bolo vidno krv.



Lokalita je vzdialená asi päť kilometrov západne od oblasti Minneapolisu, ktorú zasiahli nepokoje po smrti Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní policajtmi z 25. mája.



Smrť Floyda podnietila snahy o reformu minneapoliskej polície a väčšina členov mestskej rady podporila rozpustenie tohto zboru, ktorý mnohí aktivisti označili za brutálny a rastistický. Vyvolalo to odpor oponentov, ktorí sa pýtajú, ako budú občania chránení pred násilnou kriminalitou, dopĺňa AP.